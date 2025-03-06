Похоже на миф? Что нам обещают под видом базовой пенсии

Высокие коммунальные счета, увеличение платы за электричество, неуклонно идущие вверх цены на продукты и предметы первой необходимости, непозволительно дорогие лекарства и лукавая аптечная реформа Минздрава ЛР, не говоря уже о недоступности медицинских услуг для людей с небольшими доходами, – это латвийские бытовые реалии. И бьют они в первую очередь по пенсионерам.

Мы говорим не о тех, кто получают тысячу (а то и не одну) евро каждый месяц в качестве пенсии, а о тех, кто получает пенсии меньше минималки и для кого даже средняя пенсия – 580 евро – была бы счастьем. Нет программы ощутимой поддержки пенсионеров хотя бы в оплате медицинской помощи. Разве что коммунальные счета худо-бедно поможет оплатить (частично, конечно) социальная служба самоуправления – при условии, что сениор укладывается в рамки малоимущего или нуждающегося домохозяйства...

Материально поддержат?

И вот Министерство благосостояния заявило о планах ввести базовую пенсию, то есть регулярную ежемесячную выплату в дополнение к начисленной пенсии по старости. Что означает как бы совершенствование пенсионной системы: пенсия должна быть адекватной и при выходе на нее у человека не должно происходить слишком резкое падение доходов.

Трудоспособного населения становится все меньше, а значит, снижается и объем взносов социального страхования. А так как латвийская пенсионная система зиждется на взаимодействии поколений – молодой кормит старого своими социальными взносами, то может наступить такой момент, когда у государства не будет хватать денег на пенсии по старости.

Министр благосостояния Улдис АУГУЛИС озвучил это решение на встрече с пенсионерами, сделав реверанс в сторону сениоров: дескать, это в некотором смысле даст нынешним и будущим пенсионерам чувство стабильности и осознание того, что их трудовая деятельность оценивается достойно. Тем более что система базовых пенсий давно работает в Эстонии и Литве.

Министр выразил решимость поставить точку в этом вопросе уже в этом году. Скептики тут же припомнили министру, что он ранее тоже обещал - поднять размер родительского пособия, но, похоже, не сумел отстоять важность этого решения, и в бюджете 2025 года это не отразилось. Но мы-то понимаем, что в июне - выборы в местные самоуправления, а министр Улдис Аугулис представляет Союз “зеленых” и крестьян. Увеличение пенсий и пособий – самый лакомый кусочек для электората...

Вариант базовых пенсий предлагается уже с 2022 года - тогда он был отклонен Сеймом, а также в прошлом и позапрошлом году – но не дошел даже до коридоров Кабинета министров. Что ж, независимо от окончательного результата в этом году рассмотрим предложения Минблага.

Тем более что речь идет о введении добавки с 2029 года, и это уже будет другой Сейм, другой Кабинет министров. Поэтому обещать сегодня можно совершенно безопасно – за результаты не спросят...

Базовая пенсия или доплата?

Предложено несколько вариантов, они одобрены Банком Латвии, но не обсуждались с социальными партнерами. В свою очередь правительство дало Минблагу указание выбрать и доработать наиболее оптимальный к октябрю. Запомним сроки.

ПЕРВЫЙ вариант базовой пенсии предусматривает внедрение с 2029 года доплаты за каждый год страхового стажа.

ВТОРОЙ вариант также предполагает внедрение с 2029 года доплаты, но только за стаж до конца 1995 года. А три года спустя - за стаж с 1996-го.

ТРЕТИЙ вариант предусматривает с 2029 года базовую пенсию в размере 6% от медианного дохода с постепенным увеличением до 22% к 2038 году.

ЧЕТВЕРТЫЙ вариант предусматривает с 2029 года базовую пенсию в размере 22% от медианного дохода для всех...

Предложения уже подверглись критике экономистов, которые считают, что это не базовая пенсия, а лишь доплата за трудовой стаж.

Если, к примеру, рассматривать второй вариант, то он поможет выжить жителям, которые имеют стаж до 1996 года и не имели возможности вносить страховые взносы в период с 1996 по 1999 год, а также тем, кто в силу размера зарплаты не может вносить крупные взносы социального страхования.

Однако в прошлом году уже вернули доплаты к пенсиям за страховой стаж до 1996 года. Или имеется в виду увеличить размер доплаты за год, а не 2-3 евро, как сейчас?

Любая схема из предложенных потребуют дополнительного финансирования. Минблаг предполагает найти его за счет перераспределения имеющихся бюджетных средств либо в результате изменения налоговой политики.

А так как по закону физики масса при изменении формы сохраняет свой объем и на социальную сферу выделено столько, сколько выделено, то значит, что в чем-то и кому-то блага от Минблага придется урезать. Или министр рассчитывает на государственные дотации, что в настоящее время очень проблематично – особенно при резком увеличении расходов на безопасность?

Реалии в цифрах

По состоянию на декабрь 2024 года пенсию по возрасту в Латвии получали 436 932 человека. Также, по данным Государственного агентства обязательного социального страхования (VSAA), средний возраст пенсионера - 75 лет, а средний трудовой стаж пенсионеров, достигших пенсионного возраста, — 39 лет.

Размер пенсий распределился так:

- менее 200 евро получали 2,57% пенсионеров по возрасту;

- от 200 до 300 евро - 10,07%;

- от 300 до 500 евро - 27,93%;

- от 500 до 1 000 евро – 45%;

- более 1 000 евро – 8%.

Значит, у нас нормально могут жить только 8% пенсионеров, сводить концы с концами – еще 45%, а практически половина живет в нищете.

А так как одинокий пенсионер с доходом менее 604 евро в месяц имеет право получить статус малообеспеченного лица, а нуждающегося – с доходом 377 евро в месяц, то считайте, сколько у нас пенсионеров априори попадают в разряд малообеспеченных и нуждающихся жителей. Половина - точно...

у соседей

В Эстонии, где социальные блага более щедрые, чем у нас, базовая часть пенсии по возрасту - это сумма, выплату которой государство гарантирует каждому пенсионеру при наличии 15 лет стажа, без учета доплат за стаж и социальных взносов.

Пенсия в этой стране состоит из четырех частей, - сообщается на портале социального страхования Эстонии. Базовая часть - это основа для расчета пенсии, и она равная для всех получателей пенсий.

1. С 1 апреля 2024 года базовая часть пенсии составляет 354,9887 евро. Минимальный стаж для получения пенсии - 15 лет.

2. Часть пенсии, основанная на стаже, зависит от периодов работы, обучения и службы в армии до 31 декабря 1998 года. Каждый год стажа приносит пенсионеру определенную сумму. С апреля 2023 года один год стажа оценивается в 9,5 евро.

3. Страховая часть пенсии привязана к сумме страховых паев, начисленных с 1 января 1999 года и рассчитанных на основе уплаченного социального налога.

4. Объединенная часть пенсии получается в результате расчета среднего арифметического от суммы страхового и солидарного пая.

В Эстонии базовая часть пенсии - это сумма, выплату которой государство гарантирует каждому пенсионеру при наличии 15 лет стажа. К ней добавляются суммы в зависимости от накопленного стажа, страховых выплат и т. д.

Самые маленькие

Применяется коэффициент за стаж

Изменения в социальной сфере в 2025 году предусматривают увеличение размера минимальной пенсии по старости. База для расчета минимальной пенсии по старости увеличивается:

- с 171 до 189 евро, или 25% медианного дохода;

- для людей с инвалидностью с детства - с 206 до 226 евро, или 30% медианного дохода.

При расчете пенсии конкретному жителю минимальный размер пенсии по старости определяется путем применения к базе расчета коэффициента 1,2, а за каждый год стажа, превышающего 20 лет, сумма увеличивается на 2% от базы расчета.

* Увеличен размер минимальной пенсии по инвалидности и база для ее расчета:

- с 171 до 189 евро, или 25% медианного дохода;

- для людей с инвалидностью с детства - с 206 до 226 евро, или 30% медианного дохода...

Вера СТЕПНОВА