Погода в выходные: мороз и солнце

В субботу ожидается небольшая и переменная облачность, местами в Курземе и на границе с Беларусью возможны осадки. Ночью будет дуть слабый ветер и температура воздуха опустится до -2…+4 градусов, днем прогнозируется умеренный ветер северного и северо-восточного направлений, воздух прогреется до +5…+10 градусов.

В воскресенье, понедельник и вторник ожидается преимущественно сухая и солнечная погода со слабым ветром. Ночью на большей части территории страны температура опустится ниже нуля, местами до -5 градусов. Днем столбики термометров не поднимутся выше +6...+10 градусов.

Ночью и утром отдельные участки дорог могут покрыться льдом; наибольший риск гололедицы будет на мостах, путепроводах и дорогах вблизи водоемов.

Начиная с середины следующей недели временами возможен дождь, небо будет преимущественно затянуто облаками. В ночные и утренние часы станет значительно теплее, температура будет держаться в пределах +5…+10 °C. Максимальная температура в самые теплые дни может достигать +9…+14 °C.