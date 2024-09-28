Погода в субботу: ветрено, дождливо, но еще тепло

Хотя время от времени будет проясняться, все же ожидается дождь. Будет дуть умеренный южный и юго-западный ветер, при порывах его скорость достигнет 15-18 м/с. Вечером в Курземе южный ветер сменится западным, на морском побережье порывы усилятся до 20 м/с.

Воздух в Латвии прогреется до +15-20 градусов.

В Риге днем время от времени будет идти дождь при умеренном южном и юго-западном ветре, который при порывах усилится до 15 м/с. Температура воздуха в столице - в пределах от +16 до +18 градусов.