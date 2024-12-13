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Ашераденс: финансовая ситуация в Резекне стабилизировалась, но ожидаются очень серьезные вызовы

© LETA 13 декабря, 2024 18:05

Новости Латвии 0 комментариев

В Резекне финансовая ситуация сейчас стабилизировалась, но в будущем ожидаются очень серьезные вызовы, в том числе принятие бюджета на 2025 год, заявил в пятницу на брифинге для СМИ в Резекне министр финансов Арвил Ашераденс.

Он отметил, что бюджет 2025 года прогнозируется аналогичным бюджету 2024 года - в примерном объеме 53 млн евро, в том числе 30 млн евро будут операционными расходами самоуправления.

Ашераденс подчеркнул, что почти треть из этих денег, или 8 млн евро, придется направить на уплату долгов и выплаты процентов.

"Ресурсов на развитие нет, так как нужно платить долги, оставленные предыдущим руководством самоуправления", - сказал Ашераденс.

Министр также обратил внимание, что самым тяжелым бременем для самоуправления является новый спа-центр, в который вложено приблизительно 14 млн евро, в том числе более 10 млн евро составил проект, получивший софинансирование из фондов Европейского союза.

Ашераденс подчеркнул, что цели проекта фондов ЕС должны быть достигнуты к 2028 году, в противном случае самоуправлению придется вернуть финансирование ЕС в размере почти 5 млн евро. С точки зрения Министерства финансов, спа-центр является самой фундаментальной проблемой Резекненского самоуправления, поэтому администрация города ищет решения.

Ашераденс подчеркнул, что для улучшения ситуации в городе необходимо подумать о развитии. Если до сих пор Резекне осуществляло преимущественно непродуктивные инвестиции, то теперь самоуправление должно заняться продуктивными инвестициями.

Руководитель временной администрации Резекне Гуна Пуце на брифинге подчеркнула, что сейчас приоритетом самоуправления является развитие индустриального парка, что как раз позволило бы привлечь продуктивные инвестиции. Кроме того, среди приоритетов - сбор сортированных отходов и снижение загрязнения воздуха.

Пуце признала, что в целом проектов по развитию мало, но это объясняется и ограниченными возможностями самоуправления.

Ашераденс сообщил, что правительство вскоре планирует рассмотреть план действий по развитию восточной приграничной зоны Латвии, в котором на два года на восточную границу предусмотрено 617 млн евро, в том числе 250 млн евро из госбюджета. "Резекне нужно найти свое место в этом плане", - сказал министр финансов.

Кроме того, предстоит найти способ реструктуризации существующего долга Резекне таким образом, чтобы можно было начать развитие в направлении роста, сказал министр финансов.

Ашераденс перечислил направления, по которым должно быть направлено развитие Резекне: это сфера безопасности с военными базами в Латгале, а также программа утепления многоквартирных зданий, которую планируется реализовать с помощью проектов публично-частного партнерства (ПЧП). Кроме того, Ашераденс посоветовал обратить более пристальное внимание на возможности ПЧП, а также призвал самоуправление сотрудничать с Латвийским агентством инвестиций и развития (ЛАИР).

Директор департамента надзора и финансирования финансовой деятельности самоуправлений Минфина Инта Комисаре на пресс-брифинге пояснила, что завершен первый этап финансовой стабилизации Резекне и у самоуправления больше нет долговременных просроченных платежей.

Комисаре сказала, что дальше предстоит понять, удастся ли сбалансировать бюджет на 2025 год. Она обратила внимание, что в следующем году не предусмотрены дивиденды от муниципальных предприятий, да и доходы от продажи недвижимости прогнозируются весьма осторожно.

В то же время наблюдаются хорошие поступления подоходного налога с населения, и выровненные поступления самоуправлению города Резекне в 2025 году также вырастут на 2,7 млн евро, сообщила Комисаре.

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