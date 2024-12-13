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Розничный бизнес IKEA в Эстонии, Латвии и Литве перекупили

Редакция PRESS 13 декабря, 2024 13:56

Бизнес 0 комментариев

"Inter IKEA Group" завершила сделку по приобретению предприятий розничной торговли "IKEA" в странах Балтии, сообщили агентству ЛЕТА представители компании.

Сделка предусматривает приобретение розничного бизнеса "IKEA" в Эстонии, Латвии и Литве - трех полноразмерных магазинов "IKEA", пяти пунктов обслуживания покупателей, платформы электронной коммерции и компании по развитию цифровых каналов продаж.

Сумму сделки компания не называет.

Согласно данным "Firmas.lv", в декабре этого года единственным владельцем ООО "Paul Mason Properties", управляющего "IKEA" в Латвии, и компании по управлению недвижимостью "Verus Praedium" стала зарегистрированная в Нидерландах "FE Baltic".

Компания сообщает, что сделка была осуществлена "Inter IKEA Retail Holding" - дочерней компанией "Inter IKEA Systems" в Нидерландах.

Отмечается, что розничный бизнес "IKEA" в странах Балтии продолжит работу на основе франшизы, а франчайзером будет "Inter IKEA Systems B.V.", входящая в состав "Inter IKEA Group".

Как отметил генеральный директор "Inter IKEA Group" Йон Абрахамсон Ринг, это начало нового этапа в реализации стратегии компании, так как приобретение розничного бизнеса "IKEA" поможет компании и далее развивать концепцию "IKEA" и укреплять франчайзинговую систему.

Сегодня в магазинах розничной торговли "IKEA" в странах Балтии работают 1450 человек, а количество клиентов в 2024 финансовом году составит 6,7 млн. человек. "Inter IKEA Group" уже владеет подразделениями по закупке, логистике и производству в странах Балтии, которые обеспечивают работой около 700 человек.

"Это важное событие для розничного бизнеса "IKEA" в странах Балтии. Мы присоединяемся к "Inter IKEA Group" с высокими показателями бизнеса и рентабельности в регионе. За 12 лет присутствия "IKEA" на рынке мы открыли восемь точек обслуживания клиентов и планируем открыть девятую - небольшой магазин "IKEA". Это приобретение откроет еще больше новых возможностей для укрепления бренда и его концепции", - отметила руководитель розничной торговли "IKEA" в странах Балтии Инга Филипова.

Как сообщалось, оборот управляющего "IKEA" в Латвии ООО "Paul Mason Properties" в финансовом году с 1 сентября 2022 года по 31 августа 2023 года составил 93,566 млн евро, что на 14,1% меньше, чем годом ранее, а прибыль компании выросла вдвое до 8,656 млн евро.

"Paul Mason Properties" было зарегистрировано в Латвии в 2015 году, его уставной капитал составляет 20 000 евро.

Первый магазин "IKEA" в странах Балтии был открыт в 2013 году в столице Литвы Вильнюсе. В Риге магазин "IKEA" открылся в 2018 году, а в Таллине - в 2022 году.

Компания "IKEA" была основана в 1943 году.

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