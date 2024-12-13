Подсчитано, во сколько раз подорожало жилье в Латвии за 15 лет

При этом цены на новое жилье в третьем квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 11,9%, а средний уровень цен на вторичное жилье вырос на 3,3%.

Это если сравнивать цены за год. А что произошло в более долгой исторической перспективе?

По сравнению с 1-м кварталом 2010 года, когда после кризиса цены достигли своего минимума, жилье в Латвии подорожало в 2,6 раз.

Еще больше (в 3,7 раз) подскочили цены на новое жилье. В свою очередь советские квартиры росли в цене более умерено – в 2,4 раза за три пятилетки.