Нетрафарированные машины «муниципалов» в Риге зафиксировали тысячи нарушений

Самоуправление поясняет, что муниципальная полиция, исходя из собственного анализа и полученных жалоб, при составлении маршрутов для контроля скорости особо концентрируется на окрестностях учебных заведений в утренние часы, когда школьники идут на учебу, а также во второй половине дня, когда они возвращаются домой.

Начальник полиции самоуправления Юрис Лукасс отмечает, что при этих контрольных мероприятиях с использованием нетрафарированного транспорта вовлечение самих полицейских минимально, поскольку выявление нарушений в основном происходит автоматически.

По данным ведомства, за этот период выписаны штрафы более 700 водителей, которые в зоне «30 км/ч» ехали со скоростью 60 км/ч и больше, т.е. вдвое быстрее разрешенного. В том числе 87 из них разогнались не менее чем до 70 км/ч, а «рекорд» поставил водитель, превысивший скорость втрое — до 91 км/ч.