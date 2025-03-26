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Поджигатели Музея оккупации приговорены к нескольким годам тюрьмы

© LETA 26 марта, 2025 16:17

Новости Латвии 0 комментариев

Рижский городской суд сегодня признал виновными всех троих обвиняемых по уголовному делу о поджоге Музея оккупации Латвии и приговорил их к нескольким годам лишения свободы, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Обвинения по делу были предъявлены Константину Энгелсу, Виталию Лукьяновичу и Валентину Размерице.

Суд приговорил Энгелса, заказавшего поджог, к шести годам и двум месяцам лишения свободы и двум годам пробации, Лукьяновича, который был посредником, - к четырем годам и шести месяцам лишения свободы и двум годам пробации, а исполнителя Размерицу - к шести годам лишения свободы и двум годам испытательного срока, с двухлетним ограничением в правах.

Суд также солидарно обязал обвиняемых выплатить 730 евро в качестве компенсации материального ущерба и 1 800 евро в качестве компенсации морального ущерба.

Суд также постановил солидарно взыскать с обвиняемых в пользу потерпевшего ГООО "Valsts nekustamie īpašumi" компенсацию материального ущерба в размере 5151 евро.

Приговор может быть обжалован в Рижском окружном суде.

Согласно обвинительному заключению, в начале 2024 года, отбывая наказание в Даугавгривской тюрьме, Энгелс в телефонном разговоре подговорил своего знакомого Лукьяновича найти человека, который за 4 500 долларов США разобьет окно здания и бросит в него бутылку с бензином. Затем Лукьянович нашел Размерицу, который согласился совершить поджог за 2 000 евро.

В ходе дальнейшего общения клиент через Лукьяновича передал поджигателю информацию о том, что поджечь нужно именно Музей оккупации, и через другого человека передал деньги на совершение преступления.

Прибыв в Ригу, оба обвиняемых достали бутылку с зажигательной смесью. Около полуночи они отправились в Старый город, где поджигатель с помощью самодельного молотка разбил стекло окна первого этажа здания Музея оккупации и бросил бутылку с горючей смесью внутрь здания, в результате чего возник пожар площадью около 0,5 кв. м.

Своими действиями обвиняемые уничтожили и повредили имущество, принадлежащее Латвийскому музею оккупации, на сумму более 10 000 евро.

Все трое обвиняемых находятся в тюрьме. Все трое имеют судимости.

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