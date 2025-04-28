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Подозрительный автомобиль с польскими номерами: пограничники пресекли перевозку нелегальных мигрантов

© LETA 28 апреля, 2025 15:50

ЧП и криминал 0 комментариев

С 18 апреля в Латгале выявлено уже четыре случая незаконной перевозки мигрантов. Как сообщили в Государственной пограничной охране, 26 апреля сотрудники подразделения быстрого реагирования Национальных вооруженных сил, оказывая поддержку пограничникам, заметили в Берзиньской волости Краславского края подозрительный автомобиль "Opel Zafira" с польскими номерами и остановили его.

В ходе проверки было установлено, что в автомобиле находятся девять человек азиатского происхождения без действительных проездных документов, виз и видов на жительство, а управлял им гражданин третьей страны. В отношении перевозчика начат уголовный процесс, а девять находившихся в автомобиле человек были возвращены на границу с Беларусью.

Как сообщалось, во время пасхальных праздников было выявлено три случая незаконной перевозки нелегальных мигрантов.

18 апреля пограничники заметили подозрительный автомобиль "Mazda" на дороге Эзерниеки-Дагда и начали его преследование, но водитель проигнорировал требование остановиться и пытался скрыться. Через какое-то время пограничникам в сотрудничестве с полицией в Свариньской волости Краславского края удалось остановить автомобиль, которым управлял гражданин Украины. В автомобиле находилось семь человек азиатского происхождения без действительных проездных документов, виз и видов на жительство.

20 апреля, проверяя предоставленную пограничниками информацию, полиция остановила в Дагдской волости Краславского края автомобиль "Volkswagen Caddy", которым управлял гражданин Латвии. В машине находились девять человек азиатского происхождения без действительных проездных документов, виз и видов на жительство.

21 апреля пограничник, находившийся не при исполнении служебных обязанностей, заметил подозрительный микроавтобус с иностранными номерами в Асунской волости Краславского края. Сотрудники полиции остановили микроавтобус "Ford", за рулем которого находился гражданин Украины. В микроавтобусе находилось 13 человек азиатского происхождения без действительных виз и видов на жительство.

Во всех случаях мигранты были возвращены на границу с Беларусью. В этом году пограничники уже пресекли попытки 1839 человек незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу.

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