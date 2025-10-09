Подорожали стоматологи, зато сыр подешевел: как изменились цены в Латвии за год

Средний уровень потребительских цен за 12 месяцев в сентябре вырос по сравнению с предыдущими 12 месяцами на 3,4%.

Самое существенное влияние на изменения уровня цен в сентябре этого года по сравнению с августом оказали сезонные изменения цен на одежду и обувь, при этом снизились цены на товары и услуги, связанные с транспортом, главным образом на пассажирские авиаперевозки и топливо.

Наиболее существенное влияние на изменение уровня цен в сентябре 2025 года по сравнению с августом 2025 года оказали цены на одежду и обувь (+0,2 процентного пункта, п. п.), на услуги здравоохранения (+0,1 п. п.), на товары и услуги, связанные с жильем (+0,1 п. п.), цены в сфере образования (+0,1 п. п.), а также цены на транспортные товары и услуги (-0,2 п. п.) и обустройство жилья (-0,1 п. п.).

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки за месяц выросли на 0,1%.

Наибольшее влияние на рост среднего уровня цен в этой группе оказали цены на кофе (+2,6%) и мясо домашней птицы (+2,3%). Из-за завершения акций подорожали вяленое, соленое и копченое мясо (+1,1%), молоко (+2%) и сливочное масло (+2,5%). Под влиянием акций подешевели сыр и творог (-3,1%), свежие фрукты (-2,3%) и хлеб (-0,6%), особенно белый. Дешевле стал картофель (-11,8%).

В группе одежды и обуви цены за месяц в среднем увеличились на 3,2%. С поступлением в продажу товаров из ассортимента нового осеннего сезона одежда подорожала на 3,8%, обувь - на 2,5%.

Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, за месяц увеличился на 0,4%. Самый существенный рост цен в этой группе отмечался на водоснабжение (+3,5%) и канализационные услуги (+4%). Также подорожала электроэнергия - на 0,3%.

В группе товаров для обустройства жилья цены за месяц снизились в среднем на 1,6%. Под влиянием акций подешевели средства для уборки и ухода за жильем (-3%) и мебель (-1,7%).

В группе здравоохранения цены за месяц выросли на 1,6%. Средний уровень цен на фармацевтические продукты вырос на 2,1%. Также подорожали услуги врачей-специалистов (+2,1%) и стоматологические услуги (+1,5%).

Товары и услуги, связанные с транспортом, за месяц подешевели на 1,5%, на что в основном повлияло снижение цен на пассажирские авиаперевозки (-7%) и топливо (-1,1%), в том числе дизельное топливо подешевело на 1,2%, бензин - на 1%, а автогаз - на 1,1%. Дешевле стали и пассажирские перевозки по автодорогам.

С началом нового учебного года выросли цены на высшее образование (+8%).

В остальных группах потребления наибольший рост цен в течение месяца отмечался на крепкие алкогольные напитки, услуги отдыха и спорта, вино, товары личной гигиены и средства красоты. Снизились цены на гостиничные услуги, пиво, комплексные услуги отдыха.

В сентябре 2025 года по сравнению с сентябрем 2024 года наибольшее влияние на изменение среднего уровня потребительских цен оказал рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки (+1,8 п. п.), прежде всего на кофе, мясо домашней птицы, шоколад, яйца, сливочное масло, вяленое, соленое и копченое мясо. Существенное влияние оказали также связанные с жильем товары и услуги (+0,7 п. п.), транспортные товары и услуги (+0,3 п. п.), а также алкогольные напитки и табачные изделия (+0,3 п. п.).

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год увеличились на 6,8%.

Наибольшее влияние на рост среднего уровня цен в этой группе в течение года оказали цены на кофе (+35,1%). Подорожали мясо домашней птицы (+20,8%), шоколад (+24%), яйца (+18,9%), сливочное масло (+19,7%), вяленое, соленое и копченое мясо (+3,4%), растительное масло (+20,5%), молоко (+6,4%), молочные продукты (+4,9%), свежие фрукты (+4%), кондитерские изделия (+3,9%), говядина (+27,5%), хлеб (+2,1%), фруктовые и овощные соки (+8,3%), свининуа(+2,8%) и йогурт (+5%).

Подешевели свежие овощи (-2,4%), сахар (-12,5%), свежая и охлажденная рыба (-7,7%), картофель (-3,4%) и оливковое масло (-5,1%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за год вырос на 3,9%. Табачные изделия за год подорожали в среднем на 9,6%, а алкогольные напитки - на 0,8% за счет подорожания крепких алкогольных напитков и вина. В то же время подешевело пиво.

Цены на товары и услуги, связанные с жильем, за год выросли на 4,1%. Наиболее существенный рост цен за год был на электроэнергию (+10,8%). Дороже стали услуги по обслуживанию жилья (+7,8%), природный газ (+10,9%), услуги по содержанию и ремонту жилья (+12,3%), аренда жилья (+5,9%), водоснабжение (+6,4%), канализационные услуги (+8,4%) и сбор мусора (+6,6%). Подешевели тепловая энергия (-4,5%) и твердое топливо (-4,1%).

В группе здравоохранения средний уровень цен за год вырос на 3,7%. Подорожали стоматологические услуги, услуги врачей-специалистов, услуги лабораторий медицинских анализов и центров рентгенологии, фармацевтические продукты.

Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, за год выросли на 2,6%, что было обусловлено ростом цен на топливо на 3,1%. Дизельное топливо подорожало на 3,2%, бензин - на 0,8%, автомобильный газ - на 15,2%. За год выросли цены на пассажирские авиаперевозки, обслуживание и ремонт личных транспортных средств. Подешевели подержанные автомобили.

Средний уровень цен на ресторанные и гостиничные услуги за год увеличился на 5,7%. Дороже стали услуги общепита, в том числе отмечен рост цен на услуги ресторанов и кафе - на 4,5%, услуги столовых - на 6%, заведений фастфуда - на 7%. На 9,6% за год подорожали гостиничные услуги.

В остальных группах потребления наибольший рост цен в течение года отмечался на телекоммуникационные услуги, абонентскую плату за телевидение, дошкольное образование, высшее образование, одежду, обувь, услуги отдыха и спорта. При этом стали дешевле товары личной гигиены и средства красоты, средства для чистки и ухода за жильем, страхование автотранспортных средств.