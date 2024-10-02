Подняли аренду на 1200% и жалуются, что дети не занимаются спортом: скандал вокруг Олимпийского центра

«Здесь живёт спорт» — баннер с таким девизом стоит возле Олимпийского центра в Риге. Посещают этот центр и дети и сениоры, более 3000 человек в день.

Сегодня, 1 октября вступают в силу правила Кабинета министров о плате за использование земли публичными лицами. Для спортивного центра это означает повышение аренды более чем в 10 раз.

«При рассмотрении Кабинетом министров каких-то правил должны быть расчеты, как это может затронуть спортивную среду. На мой взгляд, ни один здравомыслящий или смыслящий в финансах человек никогда не изменит правила в середине матча, то есть в середине финансового года. В случае с Олимпийским центром за последние три месяца года прирост платы — около 110 тысяч евро», — сокрушается президент Латвийского олимпийского комитета Раймонд Лаздиньш.

А в год Олимпийский центр должен будет платить 410 тысяч вместо нынешних почти 28 тысяч.

«Мы сегодня встретились с представителями Рижской думы. Договорились, что будем совместно решать эту проблему, обратимся в Министерство финансов. Рижский Олимпийский центр оказывает делегированную ему услугу, является национальной спортивной базой в понимании закона», — говорит Р. Лаздиньш.

«Рижская дума ничего не решала, правительство проголосовало за то, что должно быть другое регулирование […]. Рижская дума очень активно протестовала, но возражения не были учтены. Есть несколько решений. Одно из них — призвать Минфин сделать шаг назад и вернуть прежний порядок. Потому что нет такого закона, который конкретно говорит, что именно таким образом нужно применять эти правила Кабинета министров», — утверждает вице-мэр Риги Эдгарс Ратиниекс.

В минфине LSM+ ответили так: меньшую плату установить можно, но только если у объекта есть общественная функция. В противном случае это поддержка коммерческой деятельности.

В Рижской Думе рассказали, что всего таких договоров на аренду, где существенно повысится арендная плата за землю около 120. В среднем сумма увеличится в 4 раза.

Политик Эдгарс Яунупс (Новое время) в TikTok отметил, что аренда земли под Олимпийским центром выросла на 1200% и при этом политики из правящего "Нового единства" продолжают говорить о том, что нужно стимулировать занятие спортом у молодежи.

"Мы же понимаем какие будут последствия у этого решения? Занятия для детей и молодежи просто станут дороже", - отмечает он.