Поддержки нет, зато должность осталась: вице-мэра Озолу убрать из Рижской думы не удалось

"Чтобы набрать поддержку и стать вице-мэром, необходим 31 голос. Чтобы потерять должность, необходимо всё так же 31 голос. Сегодняшнее голосование за снятие вице-мера Лидны Озолы показало, что у неё нет поддержки большинства депутатов, но на должности она остаётся. И жители будут продолжать оплачивать её туризм и бюро с помощниками. Как минимум до муниципальных выборов в июле.

Не оставайтесь дома", - сообщил о результате голосования депутат Рижской думы Константин Чекушин (Согласие).

Голоса по поводу вопроса о сокращении должности Озолы разделились ровно пополам. 25 человек проголосовали "против" и 25 - "за". Один представитель "Прогрессивных" в голосовании не участвовал. По этой причине перевеса голосов не было. Партнеры коалиции партия "Gods kalpot Rīgai" воздержалась от голосования.

Накануне Линда Озола в интервью призналась, что довольна своей работой на должности вице-мэра. Озола подчеркнула, что за четыре года много было сделано в области безопасности и порядка в городе, а также гражданской обороны.