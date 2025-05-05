«Почувствуют ли они когда-нибудь стыд»: Роулинг продолжает бодаться с адептами трансгендерной идеологии

59-летняя писательница выступила в социальных сетях в минувшие выходные, заявив, что «ни один здравомыслящий человек не верит и никогда не верил, что люди могут менять пол или что бинарный пол не является материальным фактом». Это произошло всего через несколько дней после того, как многие артисты, включая занятых в новых сериях "Гарри Поттера", опубликовали открытое письмо с протестом против решения Верховного суда по гендерному вопросу, вынесенного в прошлом месяце. Суть его в том, что о том, что в Законе о равенстве 2010 года определение термина «женщины» относится только к биологическим женщинам. Роулинг, которая на протяжении многих лет открыто высказывалась по гендерным вопросам, публично поддержала это решение.

Зато звезда «Гарри Поттера» Эмма Уотсон в загадочном сообщении в Instagram написала: «Персоне, которая сказала, что я ей нравлюсь больше всего, когда я не разглагольствую о политике: я сама себе нравлюсь больше всего, когда не игнорирую фашизм».

За несколько дней до этого звезда «Гарри Поттера» Шон Биггерстафф раскритиковал Роулинг в социальных сетях, назвав ее «одержимой миллиардершей» и «фанатичкой» за ее взгляды на права трансгендеров.

Полный текст поста Дж. К. Роулинг

«В свете недавних открытых писем от представителей академических кругов и искусства, критикующих решение Верховного суда Великобритании о правах на основе пола, возможно, стоит напомнить, что никто в здравом уме не верит и никогда не верил, что люди могут менять пол или что бинарный пол не является материальным фактом. Эти письма лишь напоминают нам о том, что мы и так хорошо знаем: притворство в вере в эти вещи стало элитарным знаком добродетели.

Я часто задаюсь вопросом, не приходится ли подписавшим такие письма успокаивать свою совесть, прежде чем публично поддерживать движение, нацеленное на лишение женщин и девочек их прав, которое издевается над геями, открыто признающими, что не хотят партнеров противоположного пола, и проводит кампании за продолжение стерилизации уязвимых и проблемных детей. Не испытывают ли они никаких угрызений совести, повторяя основополагающую ложь своей религии: «Транс-женщины — это женщины, транс-мужчины — это мужчины»?

Я не знаю. Все, что я знаю наверняка, — это то, что бесполезно говорить гендерному активисту, что его любимый лозунг — это противоречивый нонсенс, потому что суть в самой лжи. Они повторяют его не потому, что это правда — они прекрасно знают, что это неправда, — а потому, что верят, что могут сделать его правдой, если заставят всех остальных согласиться. Основополагающая ложь функционирует и как катехизис, и как распятие: это установленная форма слов, которая избавляет от утомительной необходимости придумывать собственное объяснение, почему ты - оружие экзорциста, которое способствует продвижению правоверной псевдонауки и софистики.

Некоторые утверждают, что подписавшие подобные письма движут страхи: страх за свою карьеру, конечно, но также страх перед своими единоверцами, среди которых есть злобные, нарциссические мужчины, угрожающие и иногда применяющие насилие к неверующим; коварные коллеги, всегда готовые донести на «инакомыслящих»; internet-тролли, хейтеры, угрожающие изнасилованием, и, конечно же, влиятельные фанатики в высших эшелонах либеральных профессий (хотя можно поспорить, являются ли они на самом деле либералами, учитывая драконовский авторитаризм, который, похоже, охватил так многих). Гендерная идеология может составить конкуренцию средневековому католицизму в том, что касается наказания еретиков, так разве не здравый смысл держать голову низко и повторять их молитвы?

Но прежде чем мы начнем слишком сочувствовать "запуганным и боязливым", давайте не будем забывать, что значительная часть из них добровольно схватила вилы и факелы, чтобы присоединиться к инквизиционным чисткам. Назовите меня лишенной женского сочувствия, но я считаю, что вред, который они причинили, а в некоторых случаях непосредственно финансировали — преследование уязвимых женщин, принудительное лишение средств к существованию, нерегулируемые медицинские эксперименты над несовершеннолетними — не дает мне пролить ни слезинки.

История полна обломков иррациональных и вредных систем верований, которые когда-то казались незыблемыми. Как сказал Оруэлл, «некоторые идеи настолько глупы, что в них верят только интеллектуалы». Гендерная идеология, возможно, глубоко укоренилась в наших институтах, где она навязывается сверху вниз якобы непросвещенным людям, но она не всесильна.

Судебные поражения начинают накапливаться. Высокомерие, самонадеянность, агрессия и чувство безнаказанности со стороны гендерных активистов ежедневно подрывают поддержку общественности. Женщины дают отпор и одерживают победы. Спортивные организации чудесным образом пробудились от спячки и вспомнили, что мужчины, как правило, крупнее, сильнее и быстрее женщин. Часть медицинского истеблишмента ставит под сомнение, действительно ли удаление здоровых грудей у девочек-подростков — лучший способ решить их проблемы с психическим здоровьем.

Одна, казалось бы, безобидная маленькая ложь — «транс-женщины — это женщины, транс-мужчины — это мужчины» — произнесенная в большинстве случаев без какого-либо реального размышления, и вот спустя несколько коротких лет люди, считающие себя наделенными высшими добродетелями, яростно отрицают очевидные и растущие доказательства величайшего медицинского скандала столетия.

Интересно, задаются ли они когда-нибудь вопросом, как они до этого дошли, и почувствуют ли когда-нибудь стыд».

Полный текст открытого письма сторонников трансгендеров:

"Мы, нижеподписавшиеся профессионалы кино и телевидения, выражаем солидарность с трансгендерными, небинарными и интерсексуальными сообществами, которые пострадали от решения Верховного суда от 17 апреля. Мы хотим присоединиться к более чем 2000 подписантов открытого письма британских писателей трансгендерному сообществу, опубликованного на прошлой неделе, и призываем членов нашей индустрии и культурных организаций присоединиться к нам.

Решение Верховного суда о том, что в соответствии с Законом о равенстве «женщина» определяется биологическим полом, гласит, что «понятие пола является бинарным, человек является либо женщиной, либо мужчиной». Мы считаем, что это решение подрывает реальность жизни и угрожает безопасности трансгендерных, небинарных и интерсексуальных людей, проживающих в Великобритании.

В промежуточном отчете Комиссии по равенству и правам человека по поводу этого решения говорится, что транс-женщинам не разрешается пользоваться женскими удобствами, а транс-мужчинам — мужскими, а также предполагается, что трансгендеры могут быть лишены доступа к удобствам, соответствующим их биологическому полу. Мы считаем, что эти рекомендации подвергают трансгендеров унижению и преследованиям и лишают их возможности участвовать в общественной жизни.

Мы поддерживаем многих женщин, в том числе депутата Лейбористской партии Кейт Осборн и сопредседателя Партии зеленых Карлу Денйер, которые осудили как решение суда, так и рекомендации EHRC. Мы приветствуем их за то, что они обратили внимание на негативные последствия, которые оба этих решения будут иметь для всех женщин, а также на вред, который в результате этого понесут трансгендерные и гендерно неконформные люди.

Британская кино- и телеиндустрия находится на переднем крае культурных изменений. В последние годы мы объединились в ответ на движения Me Too и Black Lives Matter, чтобы проанализировать наши методы работы и дать возможность высказаться широкому спектру голосов в нашем обществе. Теперь мы должны срочно принять меры для обеспечения защиты наших трансгендерных, небинарных и интерсексуальных коллег, сотрудников и зрителей от дискриминации и преследования во всех сферах индустрии — будь то на съемочной площадке, в производственном офисе или в кинотеатре.

Мы приветствуем реакцию Equity на решение Верховного суда и ее приверженность своим трансгендерным членам и призываем наши культурные учреждения, включая Bectu, BAFTA, BFI, Directors UK, Picturehouse, BBC, Writers Guild и Channel 4, присоединиться к нам в осуждении решения Верховного суда, используя свои публичные платформы для принятия значимых обязательств по защите трансгендерных, небинарных и интерсексуальных членов, талантов и сотрудников от дискриминации в своих организациях.

Кино и телевидение — мощные инструменты для развития эмпатии и образования, и мы горячо верим в способность экрана менять сердца и умы. Это наш шанс оказаться на правильной стороне истории".