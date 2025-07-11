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Почему подорожал бензин? В «Circle K» обещают снижение цен осенью

© LETA 11 июля, 2025 15:59

Бизнес 0 комментариев

LETA

Резкий рост цен на нефтепродукты, зафиксированный на прошлой неделе, на этой неделе пошёл на спад, однако стоимость топлива по-прежнему остаётся на самом высоком уровне за последние две недели, сообщили в компании Circle K Latvia.

Рост цен связан с сезонностью — летом традиционно наблюдается повышенный спрос, а ситуация на рынках остаётся напряжённой. Тем не менее, по словам главы топливного направления Circle K Гатиса Титова, к осени возможно снижение цен, если совпадут несколько благоприятных факторов.

На этой неделе замедлился рост цен на фьючерсы сырой нефти. Это связано с тем, что инвесторы оценивают возможные последствия новых таможенных тарифов США. Президент Дональд Трамп ранее сообщил о возможных мерах в отношении стран, с которыми не будут достигнуты торговые соглашения до 1 августа. Это вызвало опасения по поводу инфляции и замедления экономического роста, что, в свою очередь, влияет на нефтяные котировки.

Цена на нефть Brent 9 июля вновь превысила отметку в 70 долларов за баррель после атак йеменских хуситов на грузовые суда в Красном море. При этом страны ОПЕК+ продолжают постепенно наращивать добычу: с августа разрешён рост на 548 тысяч баррелей в день, а на следующей встрече планируется рассмотреть увеличение ещё на 550 тысяч баррелей.

Аналитики прогнозируют, что по мере окончания летнего сезона спрос на нефть будет снижаться, а предложение — расти. На этом фоне нефтяные гиганты Shell и Exxon уже предупредили, что их прибыль во втором квартале будет ниже ожиданий. Ранее инвестиционный банк Morgan Stanley также прогнозировал падение доходов крупных производителей из-за избытка предложения.

В то же время, по словам Титова, остаются геополитические риски, способные вызвать краткосрочные колебания цен. Реакция рынка на действия ОПЕК+ пока сдержанная.

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