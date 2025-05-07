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Почему Мерц не смог стать канцлером Германии с первой попытки и что будет дальше

Редакция PRESS 7 мая, 2025 17:50

Мир 0 комментариев

День, когда новый канцлер Германии приступил к исполнению обязанностей, теперь войдет в историю как очень громкий провал. Когда Фридрих Мерц не смог заручиться поддержкой достаточного числа депутатов Бундестага, в немецком парламенте в течение нескольких часов царили хаос и неопределенность.

Политик, который пытался заявить о себе как о сильном лидере, способном на решительные шаги, оказался вовлеченным в интриги и стал жертвой раскола.

Да, со второго раза Мерцу удалось одержать победу, но его трудная дорога к власти вызывает серьезные вопросы о судьбе будущего правительства.

Если ему не удалось собрать достаточно голосов коллег по правящей коалиции в такой важный момент, то каким же образом новый канцлер сможет проводить через Бундестаг законопроекты, вызывающие споры?

Ситуация в Германии сейчас достаточно сложна: в стране продолжается затяжная рецессия, не утихают ожесточенные споры об иммиграции, власти только что приняли крайне важное решение об увеличении расходов на оборону, растет популярность крайне правых политиков.

Но сторонники Мерца говорят, что ситуацию можно быстро исправить, и отвергают предположения о том, что позиции нового канцлера безвозвратно ослаблены.

«Сейчас мы смотрим только вперед, — сказал в интервью Би-би-си Гюнтер Крихбаум, один из ветеранов Христианско-демократической партии и новый министр Германии по делам Европы. — Так что мне кажется, что у нас будет очень хорошее и стабильное правительство. Это нужно не только Германии, но и Европе».

Союзники Берлина уже давно ждут, когда в Германии наконец появится эффективное правительство. Работа предыдущего коалиционного кабинета сопровождалась постоянными внутренними спорами.

После бурных событий вторника Мерц отправляется в запланированные заранее поездки в Варшаву и Париж.

Что же случилось во вторник?

Тем временем в Германии продолжают спорить о том, какие именно члены парламента не проголосовали за Мерца во время тайного голосования и почему они это сделали.

Одна из теорий заключается в том, что это были депутаты, недовольные тем, что им не досталось работы в правительстве.

Согласно другой теории, члены левоцентристской Социал-демократической партии Германии решили таким образом выразить протест против политических компромиссов, на которые СДПГ пришлось пойти при создании коалиции с движением Мерца.

Или же Мерцу вместе с его амбициозным вице-канцлером из СДПГ Ларсом Клингбайлем попросту не удалось взять под контроль своих однопартийцев?

Представители обоих партнеров по коалиции предпочитают возлагать вину друг на друга.

За всем этим с интересом наблюдает партия «Альтернатива для Германии», которая подала в суд на немецкие спецслужбы, недавно признавшие ее экстремистским формированием.

После февральских выборов АдГ стала главной оппозиционной партией и считает события вторника явным доказательством слабости коалиции, созданной правоцентристскими ХДС/ХСС и левоцентристской СДПГ.
«Совершенно очевидно, что это правительство… будет очень и очень нестабильным», — заявила заместитель лидера фракции АдГ Беатрикс фон Шторх.

Она также считает, что слабость коалиции доказывает несостоятельность принципа «брандмауэра», по которому традиционные немецкие партии отказываются сотрудничать с крайне правыми.

«Это показало, что этот брандмауэр должен рухнуть, если мы хотим добиться сдвига в политике Германии», — сказала фон Шторх.

Еще одним свидетелем голосования была давняя политическая соперница Мерца в ХДС, бывшая канцлер Ангела Меркель: она находилась в Бундестаге на трибуне для посетителей.

Когда-то Мерц проиграл Меркель в борьбе за власть, но позже вернулся в политику, чтобы попытаться исполнить свою давнюю мечту и занять пост главы правительства Германии. Хотя он явно не предполагал, что станет канцлером именно таким образом.

В любом случае произошедшее во вторник с первого же дня значительно подрывает веру в обещания Мерца о том, что он создаст в Германии прочную и стабильную власть.

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