По законам военного времени: в коридорах власти снова говорят о военном налоге

Политик рассказал в интервью TV24, что его фракция снова предложит Сейму ввести так называемый военный налог. Депутаты Национального объединения считают, что следует взимать 10-ти процентный налог с предпринимателей, которые все еще торгуют с Россией - то есть ввозят российские товары в Латвию и (или) поставляют латвийские товары в Россию.

"Мы призываем вообще прекратить любые торговые отношения со страной-агрессором. Но если это не делается, то тогда нужно обложить эти компании специальным налогом", - пояснил Шноре.

В том же интервью политик обратил внимание на непоследовательность правительства в вопросе увеличения зарплат работникам системы внутренних дел.

"Министр внутренних дел говорил об ожидающейся прибавки работникам системы в размере 300 евро. Но речь идет лишь о тех, кто имеют специальные звания. И это значит, что, например, чиновники Управления гражданства и миграции такой прибавки не получат", - сокрушался парламентарий.