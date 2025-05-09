По сути — отказал в помощи: медика «скорой» посадили за халатность

Как сообщила агентству LETA Верховный суд, кассационное производство было отклонено, таким образом вступил в силу приговор апелляционной инстанции.

Суд первой инстанции первоначально назначил обвиняемому год условного заключения, однако апелляционный суд постановил, что в целях восстановления справедливости и для предотвращения подобных случаев халатности и небрежности со стороны других работников, наказание должно быть реальным.

В своём решении Верховный суд указал, что вопреки доводам кассационной жалобы, суд при назначении наказания учёл не только отношение обвиняемого к содеянному, но и тяжесть, характер и последствия преступления.

Женщина потеряла сознание после падения с лестницы, и на место была срочно вызвана бригада неотложной медицинской помощи.

На вызов прибыла бригада СНМП из Юрмалы — водитель, два фельдшера и ординатор. Руководитель бригады, несмотря на то что женщина не пришла в сознание, усадил её, прислонил к стене, поднёс к носу нашатырь, измерил давление и заявил, что она просто пьяна, и посоветовал отнести её наверх и уложить в кровать. Присутствующие несколько раз повторили, что женщина находится без сознания, но медик настаивал: она пьяна и ей нужен покой — после чего бригада уехала.

Позже женщину перенесли в спальню на втором этаже. Ей стало хуже, началась рвота, сознание так и не вернулось. Через несколько часов дыхание стало затруднённым, и был повторно вызван СНМП.

На этот раз прибыла другая бригада, и её руководитель немедленно принял решение о госпитализации. Также была вызвана реанимационная машина, поскольку женщине потребовалась искусственная вентиляция лёгких.

Пациентку доставили в отделение нейрохирургии клинической университетской больницы имени П. Страдыня, где ей провели операцию на голове. Хотя операция прошла успешно, женщине не удалось оправиться, и через четыре дня она скончалась.

СНМП уже ранее прекратила трудовые отношения с медиком, руководившим первой бригадой, прибывшей к пострадавшей.