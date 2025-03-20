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По-новому: сколько теперь можно болеть и сколько платят по листу нетрудоспособности?

«Еженедельник Суббота» 20 марта, 2025 07:59

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В этом году изменились минимальные зарплаты, размер и порядок взимания подоходного налога. Многие читатели спрашивают: повлияли ли эти изменения на порядок открытия листа нетрудоспособности (больничного) и выплаты пособия по болезни? Рассказываем о порядке оформления листов нетрудоспособности, а также об изменениях в этой сфере.

Как выписывается лист нетрудоспособности?

Если человек заболел, он обращается к своему семейному врачу, и тот выписывает ему больничный лист «А». Работодатель из своих средств оплачивает работнику первые 9 дней болезни (в обычных случаях — со 2-го по 9-й).

Если самочувствие пациента не улучшается, врач выписывает ему больничный лист «В». На этот период пособие по болезни назначает Государственное агентство социального страхования (VSAA).

Пособие по болезни пациент может получить в следующих случаях:

— утраты трудоспособности вследствие болезни или травмы;

— получения медицинской помощи лечебного или профилактического характера;

— изоляция вследствие карантина;

— в период восстановления после болезни или травмы, когда необходимо лечение в медицинском учреждении;

— в условиях стационара требуется протезирование или ортопедирование.

* В случае профессионального заболевания выдается больничный лист B и государство оплачивает больничный с 1-го дня нетрудоспособности.

* Если произошел несчастный случай, и травма получена на рабочем месте, нетрудоспособность до 10-го дня оплачивает работодатель, а с 11-го дня — государство.

* Пособие по болезни в связи с несчастным случаем на работе или полученным профзаболеванием будет выплачиваться в течение всего периода нетрудоспособности (с учетом установленных ограничений выплат), в том числе и в случаях, когда лицу установлена потеря трудоспособности и назначено возмещение.

Пособие по болезни назначается только социально застрахованным жителям — тем налогоплательщикам, которые выплачивали взносы обязательного социального страхования (в том числе на случай болезни) или за них это делал работодатель (работники по найму и самозанятые лица).

Взносы социального страхования должны были быть перечислены за период не менее 3 месяцев в течение последних 6 месяцев или не менее 6 месяцев в последние 24 месяца.

Больничный лист может выписать семейный врач, а также акушерка и стоматолог в соответствующих случаях.

Больничный для родителей

Больничный лист «В» может быть выписан одному из родителей или опекунов, которые работают по найму или являются самозанятыми лицами, если вследствие необходимости ухода за ребенком они не могут работать и получать зарплату.

Если родители не могут ухаживать за ребенком, то больничный лист можно выписать бабушкам-дедушкам, совершеннолетним братьям-сестрам, супругам одного из родителей.

Больничный выписывается по уходу за больным ребенком в возрасте до 14 лет (если ребенок тяжело болен, или у ребенка инвалидность, — до 18 лет).

При наличии больничного листа пособие по болезни по уходу за ребенком выплачивается:

— с 1-го по 14-й день заболевания ребенка;

— с 1-го по 21-й день, если ребенок находится в стационаре;

— на 30 дней — при тяжелом заболевании.

Ограничения на выплату пособия

Болеть бесконечно нельзя, законом установлены допустимые сроки, на которые выдается лист нетрудоспособности.

1. Пособие по болезни выплачивается не более 26 недель, если больничный не прерывался.

2. Выплата пособия может быть продлена максимально до 52 недель, если есть заключение Врачебной комиссии экспертизы здоровья и трудоспособности (VDEaVK) о состоянии здоровья пациента.

3. Пособие выплачивается максимум за 52 недели в общей сложности в период трех лет — считая с первого дня болезни (больничный лист «A»), не считая периоды, за которые выплачивалось пособие по болезни:

— нетрудоспособности по уходу за ребенком;

— при диагнозе «туберкулез»;

— при отпуске по беременности и родам.

4. Если нетрудоспособность наступила вследствие туберкулеза, то пособие по болезни назначается и выплачивается с 10-го дня нетрудоспособности до дня восстановления трудоспособности или установления инвалидности.

Это означает, что в таких случаях пособие по болезни также выплачивается за период, превышающий 26 недель (медицинское заключение Врачебной комиссии не требуется) или за период в 52 недели, но не дольше даты, на которую врач выписывает лист нетрудоспособности или когда назначается инвалидность.

5. Если трудовые отношения прекращаются во время болезни или утрачен статус самозанятого лица, но период нетрудоспособности продолжается, пособие по болезни выплачивается в течение 30 календарных дней после даты увольнения или потери статуса самозанятого. Далее, если выздоровление еще не наступило, пособие по болезни не выплачивается.

Если житель получает пособие по безработице и заболел в этот период, то ему выплачивается пособие по болезни.

Как оплачивается пособие по болезни?

Пособие по болезни выплачивается на основании больничного листа.  Первые 9 дней (со 2-го по 9-й) болезни оплачивает работодатель:

— 1-й день не оплачивается;

— за 2-й и 3-й день болезни — оплата не меньше 75% от средней зарплаты работника;

— с 4-го по 9-й день — не меньше 80% от средней зарплаты работника.

С 10-го дня болезни Государственное агентство социального страхования назначает пособие по болезни — в размере 80% от средней зарплаты страховых платежей, выплаченных с зарплаты работника.

Средняя зарплата платежей рассчитывается за период, равный 12 календарным месяцам, и который заканчивается за два месяца до того месяца, когда работнику выписан больничный лист.

Самозанятым лицам средняя зарплата также рассчитывается за период, равный 12 календарным месяцам, но который заканчивается за квартал (3 месяца) до квартала, когда выдан лист нетрудоспособности.

Из пособия по болезни высчитывается подоходный налог с населения: в 2025 году это 25,5%.

В 2025 году установлен единый (фиксированный) необлагаемый минимум 510 евро в месяц, который применяется и при начислении пособия по болезни с 1 января 2025 года.

Подробнее — на портале Государственного агентства социального страхования: www.vsaa.gov.lv

Подготовила Вера ВОЛОДИНА

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