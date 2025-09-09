Плюнувший в душу правящей коалиции: Александр Барташевич снова мэр Выбор редакции Редакция PRESS 9 сентября, 2025 09:40 Выбор редакции

«В госуправлении есть и совершенно неоправданные зарплаты. Если человек получает 15 тысяч в месяц, то я думаю ничего не случилось бы, если бы он получал 13 тысяч», - с вернувшимся на пост мэра Резекне Александром Барташевичем мы поговорили о грядущих мерах по экономии на всем и вся (только не на бюрократии), о том, как можно было бы по уму тратить деньги, и конечно, же о том оскорблении, которое он нанес правящей коалиции своей победой на выборах.

Темы:

00:00 – Поехали!

00:26 – Каково ощущать себя человеком, плюнувшим в душу правительству?

02:46 – Допуск к гостайне как инструмент устранения неугодных?

06:13 – Эту фразу Джордж Оруэлл явно писал про Латвию – какую?

13:00 – Если так дальше пойдет, от Латвии останется только Рига и Юрмала

18:00 – Правительство экономит на чем угодно – кроме чиновников и себя

26:31 – Безопасность – это не только граница, но и люди, которые на ней живут

29:55 – Зарабатывать на туризме: зачем Резекне СПА центр

37:31 – Почему по всей Латвии строят ветропарки? Потому что ЕС дает на это миллиард

40:56 – Надо научиться говорить «нет!» правительству. Пока самоуправления это не умеют