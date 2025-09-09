Плюнувший в душу правящей коалиции: Александр Барташевич снова мэр
«В госуправлении есть и совершенно неоправданные зарплаты. Если человек получает 15 тысяч в месяц, то я думаю ничего не случилось бы, если бы он получал 13 тысяч», - с вернувшимся на пост мэра Резекне Александром Барташевичем мы поговорили о грядущих мерах по экономии на всем и вся (только не на бюрократии), о том, как можно было бы по уму тратить деньги, и конечно, же о том оскорблении, которое он нанес правящей коалиции своей победой на выборах.
Темы:
00:00 – Поехали!
00:26 – Каково ощущать себя человеком, плюнувшим в душу правительству?
02:46 – Допуск к гостайне как инструмент устранения неугодных?
06:13 – Эту фразу Джордж Оруэлл явно писал про Латвию – какую?
13:00 – Если так дальше пойдет, от Латвии останется только Рига и Юрмала
18:00 – Правительство экономит на чем угодно – кроме чиновников и себя
26:31 – Безопасность – это не только граница, но и люди, которые на ней живут
29:55 – Зарабатывать на туризме: зачем Резекне СПА центр
37:31 – Почему по всей Латвии строят ветропарки? Потому что ЕС дает на это миллиард
40:56 – Надо научиться говорить «нет!» правительству. Пока самоуправления это не умеют