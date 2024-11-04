Плохая новость для жителей Пардаугавы: мост на улице Алтонавас будет полностью закрыт

Как отметили в самоуправлении, закрытие путепровода создаст значительные неудобства для движения транспорта, однако риски при его эксплуатации в зимний период слишком высоки, так как степень повреждений свода путепровода увеличилась. Имеются обширные повреждения гидроизоляции проезжей части, в результате чего бетон вокруг трещин из-за влаги и мороза разрушается, а также обнаружены свежие разрушения бетона в середине свода и возле консолей тротуара.

Бетон разрушается также из-за нагрузки от движения транспортных средств. Его обломки падают на железнодорожные пути, что представляет опасность для движения поездов.

Как заявил председатель думского комитета по вопросам сообщения и транспорта Олафс Пулкс, самоуправление уже несколько лет добивается от Министерства сообщения ясности о будущем путепровода на улице Алтонавас. В рамках проекта "Rail Baltica" путепровод планируется снести, поэтому Рижская дума следила за его техническим состоянием, но не делала капитальных вложений в его ремонт.

Однако реализация проекта "Rail Baltica" затягивается, и последнее заключение о техническом состоянии путепровода вынудило самоуправление закрыть его для движения в целях безопасности.

"Это не очень хорошая новость для жителей Пардаугавы и окрестностей Риги, но безопасность превыше всего. Департамент внешнего пространства и мобильности уже работает над строительством переезда через железную дорогу и проектом по укреплению конструкций путепровода или строительства временного моста", - заявил Пулкс.

Эксперты рекомендуют закрыть путепровод для движения автотранспорта, но движение пешеходов и велосипедистов будет разрешено, а также продолжен мониторинг трещин до начала демонтажа конструкций путепровода.

Закрыть путепровод для движения планируется в течение ближайшего месяца, но ограничения могут вступить в силу уже раньше, если наступят зимние погодные условия.

В ближайшие недели самоуправление проинформирует об ограничениях и маршрутах объезда.

Путепровод на улице Алтонавас был построен в 1910 году. Весной этого года он был признан небезопасным и закрыт для движения. После обследования по путепроводу было разрешено движение автомобилей массой до 5 тонн. Грузовым автомобилям запрещено передвигаться по путепроводу, а автобусы 25-го, 55-го и 56-го маршрутов, которые раньше курсировали через путепровод, пересекают железную дорогу через переезд на ул. Лиепаяс.