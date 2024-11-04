Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 6. Ноября Завтра: Leo, Leonarda, Leonards, Leons, Linards

Плохая новость для жителей Пардаугавы: мост на улице Алтонавас будет полностью закрыт

© LETA 4 ноября, 2024 20:55

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В течение ближайшего месяца будет полностью закрыто движение на путепроводе через железную дорогу на улице Алтонавас, сообщили агентству ЛЕТА в департаменте внешней коммуникации Рижской думы. Путепровод будет закрыт на основе рекомендаций, содержащихся в техническом отчете о мониторинге трещин на путепроводе.

Как отметили в самоуправлении, закрытие путепровода создаст значительные неудобства для движения транспорта, однако риски при его эксплуатации в зимний период слишком высоки, так как степень повреждений свода путепровода увеличилась. Имеются обширные повреждения гидроизоляции проезжей части, в результате чего бетон вокруг трещин из-за влаги и мороза разрушается, а также обнаружены свежие разрушения бетона в середине свода и возле консолей тротуара.

Бетон разрушается также из-за нагрузки от движения транспортных средств. Его обломки падают на железнодорожные пути, что представляет опасность для движения поездов.

Как заявил председатель думского комитета по вопросам сообщения и транспорта Олафс Пулкс, самоуправление уже несколько лет добивается от Министерства сообщения ясности о будущем путепровода на улице Алтонавас. В рамках проекта "Rail Baltica" путепровод планируется снести, поэтому Рижская дума следила за его техническим состоянием, но не делала капитальных вложений в его ремонт.

Однако реализация проекта "Rail Baltica" затягивается, и последнее заключение о техническом состоянии путепровода вынудило самоуправление закрыть его для движения в целях безопасности.

"Это не очень хорошая новость для жителей Пардаугавы и окрестностей Риги, но безопасность превыше всего. Департамент внешнего пространства и мобильности уже работает над строительством переезда через железную дорогу и проектом по укреплению конструкций путепровода или строительства временного моста", - заявил Пулкс.

Эксперты рекомендуют закрыть путепровод для движения автотранспорта, но движение пешеходов и велосипедистов будет разрешено, а также продолжен мониторинг трещин до начала демонтажа конструкций путепровода.

Закрыть путепровод для движения планируется в течение ближайшего месяца, но ограничения могут вступить в силу уже раньше, если наступят зимние погодные условия.

В ближайшие недели самоуправление проинформирует об ограничениях и маршрутах объезда.

Путепровод на улице Алтонавас был построен в 1910 году. Весной этого года он был признан небезопасным и закрыт для движения. После обследования по путепроводу было разрешено движение автомобилей массой до 5 тонн. Грузовым автомобилям запрещено передвигаться по путепроводу, а автобусы 25-го, 55-го и 56-го маршрутов, которые раньше курсировали через путепровод, пересекают железную дорогу через переезд на ул. Лиепаяс.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В России объявили «нежелательной» ассоциацию игроков в «Что? Где? Когда?»

Мир 20:51

Мир 0 комментариев

Зарегистрированная в Лихтенштейне Международная ассоциация интеллектуальных игр поддерживает "иноагентов" и распространяет информацию, "дискредитирующую российские власти", сообщает Deutsche Welle, цитируя Генпрокуратуру РФ.

Зарегистрированная в Лихтенштейне Международная ассоциация интеллектуальных игр поддерживает "иноагентов" и распространяет информацию, "дискредитирующую российские власти", сообщает Deutsche Welle, цитируя Генпрокуратуру РФ.

Читать
Загрузка

Миллионы на вокзал Rail Baltica в Риге нашлись: чем пришлось пожертвовать для стройки века?

Важно 20:38

Важно 0 комментариев

Финансирование Фонда восстановления в размере 114,628 миллиона евро планируется перенаправить на завершение строительства южной части Рижского центрального вокзала в рамках железнодорожного проекта "Rail Baltica", говорится в проекте документа, подготовленном Министерством финансов.

Финансирование Фонда восстановления в размере 114,628 миллиона евро планируется перенаправить на завершение строительства южной части Рижского центрального вокзала в рамках железнодорожного проекта "Rail Baltica", говорится в проекте документа, подготовленном Министерством финансов.

Читать

Кабаны с работы в Юрмалу возвращаются? ЧП на вечерней трассе (ВИДЕО)

Для настроения 20:35

Для настроения 0 комментариев

Вчера вечером в Фейсбуке в группе Ездуны появились видео, как прямо по Юрмальской трассе в районе посёлка Пиньки прогуливается дикий кабанчик. 

Вчера вечером в Фейсбуке в группе Ездуны появились видео, как прямо по Юрмальской трассе в районе посёлка Пиньки прогуливается дикий кабанчик. 

Читать

Тяжелая авария под Саласпилсом: автомобиль протаранил тракторный прицеп с бревнами и перевернулся (ВИДЕО)

Важно 20:33

Важно 0 комментариев

Очевидцы сообщают в социальных сетях, что вечером 5 ноября на трассе А6 между Саласпилсом и Саулкални произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие: автомобиль протаранил тракторный прицеп.

Очевидцы сообщают в социальных сетях, что вечером 5 ноября на трассе А6 между Саласпилсом и Саулкални произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие: автомобиль протаранил тракторный прицеп.

Читать

По старинному методу: в Латвии прокладывают дороги из бревен и торфа

Для настроения 20:24

Для настроения 0 комментариев

Используя старинный метод, в районе Эргли предприятие Latvijas valsts meži (LVM) строит необычную лесную дорогу. Это будет дорога из брёвен. Такой метод был выбран потому, что путь проходит через участки с торфяным слоем глубиной почти пять метров, что делает строительство других типов дорог невозможным. Строители говорят, что это тяжелая, но интересная работа, ведь такие решения встречаются редко, сообщает Латвийское телевидение.

Используя старинный метод, в районе Эргли предприятие Latvijas valsts meži (LVM) строит необычную лесную дорогу. Это будет дорога из брёвен. Такой метод был выбран потому, что путь проходит через участки с торфяным слоем глубиной почти пять метров, что делает строительство других типов дорог невозможным. Строители говорят, что это тяжелая, но интересная работа, ведь такие решения встречаются редко, сообщает Латвийское телевидение.

Читать

«Чиновники должны нести ответственность перед обществом – политически, финансово и юридически»: Лидака

Важно 20:16

Важно 0 комментариев

В программе TV24 “Preses klubs”, обсуждая ответственность латвийских чиновников за различные нарушения, медиа эксперт, член правления ассоциации «За легальный контент» Гунта Лидака заявила, что должны быть механизмы, которые каким-то образом заставят госчиновников отвечать за принятые решения, которые наносят ущерб государству.

В программе TV24 “Preses klubs”, обсуждая ответственность латвийских чиновников за различные нарушения, медиа эксперт, член правления ассоциации «За легальный контент» Гунта Лидака заявила, что должны быть механизмы, которые каким-то образом заставят госчиновников отвечать за принятые решения, которые наносят ущерб государству.

Читать

Почему в магазинах залеживаются латвийские ягоды и фрукты: расследование

Бизнес 20:09

Бизнес 0 комментариев

В торговом центре мы наблюдали такую картину. На одной полке стояла в пластиковых упаковках латвийская малина и польская. Латвийской – несколько десятков упаковок, польской - две последние. И тут же купили и их... Почему же народ налегает на привозное и не спешит брать местное?

В торговом центре мы наблюдали такую картину. На одной полке стояла в пластиковых упаковках латвийская малина и польская. Латвийской – несколько десятков упаковок, польской - две последние. И тут же купили и их... Почему же народ налегает на привозное и не спешит брать местное?

Читать