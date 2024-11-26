«Плевок в души латышей и украинцев»: Дана Бйорк на «Ночи лицедеев» спела песню на русском

Выступление Бйорк, скорее всего, было согласовано с организаторами. Она спела песню из спектакля своего театра "Визит старой дамы". На "Ночи лицедеев" этот спектакль получил 14 номинаций. В нем, в том числе, сыграл и украинский актер Владимир Гориславец, который поблагодарил публику со сцены на латышском языке.

Но все это не спасло театр и его директора от комментариев типа:

"Большая ошибка — навязывать русский язык на "Ночи лицедеев". Тем более на мероприятии, транслируемом общественным медиа. Русский язык в Латвии давно уже не является чем-то само собой разумеющимся и никогда таким не будет".

или

"Плевок в души латышей и украинцев. Уже тысячу дней идет война, а некоторым кажется, что представительница "русского мира" может спокойно орать на латышской сцене".

Напомним, в 2019 году Дана Бйорк осмелилась выступить с заявлением что её русский театр "Ночь лицедеев" игнорирует из года в год. Тогда она написала организаторам фестиваля следующее: "Речь идет о внутреннем позиционировании театра имени Чехова в семье латвийских театров. Здесь я хочу обратить внимание именно на сценарий и режиссуру церемонии вручения премии «Ночи лицедеев», на которой из года в год сознательно или неосознанно игнорируется существование нашего театра. Это заставляет задавать неприятные вопросы организаторам церемонии и творческому коллективу - чем Рижский Русский театр Михаила Чехова заслужил такую немилость, если в день рождения Эдуарда Смилгиса проводится праздник латвийского театра, а не латышского театра?".