Плату за выдачу паспорта и ID карты все-таки значительно увеличат

Министерство внутренних дел планировало значительно увеличить плату за выдачу паспорта еще в начале этого года, но давление общественности привело к пересмотру плана. В начале года планировалось, что плата за паспорт вырастет с 30 до 60 евро в связи с введением новых дизайнов паспортов, новых решений по безопасности, обслуживанием системы документооборота и другими расходами. В итоге было решено увеличить плату на 4 евро, так что базовая плата за паспорт теперь составляет 34 евро.

«Когда составлялся бюджет на 2025 год, внутренняя безопасность была определена как один из приоритетов, но, учитывая бюджетные возможности, перед сектором внутренних дел, как и перед всеми секторами, была поставлена задача сократить базовые расходы на следующий четырехлетний период. Для того чтобы обеспечить непрерывность процессов в секторе внутренних дел и не сокращать расходы за счет общественной безопасности, было найдено решение для преодоления дефицита финансирования путем постепенного увеличения платы за услуги».

Сборы за выдачу паспортов и электронных идентификационных карт планируется повысить как с 1 января 2025 года, так и с 1 января 2026 года. Ожидается, что стандартная плата за выдачу паспорта увеличится на 10 евро в следующем году и на 6 евро годом позже, доведя ее до 50 евро. На такую же сумму вырастет и плата за электронную идентификационную карту.

В настоящее время выдача паспорта в течение десяти рабочих дней стоит 34 евро, а в течение двух рабочих дней - 60 евро, в то время как выдача удостоверения личности в эти сроки стоит 15 и 30 евро соответственно.

По данным МВД, после повышения цен сохранятся льготы по оплате госпошлины за выдачу удостоверений личности - для детей и молодежи до 20 лет, пенсионеров, а также инвалидов I или II группы. Для этих групп населения плата за выдачу удостоверения личности в стандартном порядке вырастет «всего на пять евро» как в 2025, так и в 2026 году, говорится в заявлении МВД.

В настоящее время выдача паспорта для этих групп стоит 15 евро в течение десяти рабочих дней и 30 евро в течение двух рабочих дней, а выдача удостоверения личности в эти сроки стоит 5 и 15 евро соответственно.

«Изменение тарифов не связано с какими-либо нововведениями», - отмечается в заявлении.

МВД сообщает, что также повысит сборы за выдачу виз и обслуживание иностранцев, однако подробностей о размере предполагаемых сборов не приводится. В настоящее время, например, подача заявления на получение шенгенской визы стоит 90 евро, но в разных обстоятельствах плата может быть ниже или выше.