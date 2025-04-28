Пилот вертолета дважды проигнорировала команду отвернуть: раскрыты причины катастрофы над Вашингтоном

Трагический инцидент произошел в ночь на 29 января, когда пилот армейского вертолета Black Hawk капитан Ребекка Лобах проходила ежегодную летную аттестацию под наблюдением своего второго пилота, старшего уорент-офицера Эндрю Ллойда Ивса. Ее учебный полет проходил в одном из самых загруженных воздушных пространств мира над столицей США, в двух шагах от национального аэропорта имени Рональда Рейгана.

Диспетчерская служба (ATC) сообщила Лобах и экипажу Black Hawk о том, что поблизости находится пассажирский самолет. Это был рейс 5342 авиакомпании American Airlines, самолет CRJ700 Bombardier, вылетевший из Уичито, Канзас, с 60 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту.

И Лобах, и Ивс подтвердили получение сообщения, а затем запросили разрешение на пролет по «визуальному разделению» — практике, которая позволяет самолетам избегать столкновений на основе собственных наблюдений, а не следуя инструкциям диспетчерской вышки.

Это позволяет предположить, что Лобах сама заметила самолет, и ее просьба была удовлетворена, но вертолет Black Hawk продолжал опасно приближаться к траектории полета самолета American Airlines, который снижался с большей высоты.

Всего за 15 секунд до столкновения с коммерческим самолетом диспетчер воздушного движения приказал Лобах повернуть налево после того, как отдал команду «пролететь позади» приближающегося самолета. Black Hawk не изменил курс.

Затем, всего за несколько секунд до столкновения, второй пилот Ивс повернулся к Лобах в кабине и повторил указание диспетчерской службы. Его приказ остался без ответа, и в 20:47:59 по восточному времени ночное небо над Вашингтоном на мгновение озарилось огненным шаром, образовавшимся в результате столкновения двух самолетов.

1.Рейс 5342 авиакомпании American Airlines выполняет окончательный заход на ночную посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне с 64 пассажирами на борту. Пилот вертолета Black Hawk армии США капитан Ребекка Лобах проходит ежегодную летную аттестацию.

2. Лобах запрашивает разрешение на полет по «визуальному разделению», а не по инструкциям авиадиспетчерской службы.

3.4. Вертолет Black Hawk, пилотируемый Лобах, летит слишком высоко и попадает на траекторию приближающегося пассажирского самолета.

5. За 15 секунд до столкновения диспетчер воздушного движения дает Лобах указание накрениться влево, чтобы создать разрыв с самолетом.

6. Лобах игнорирует указания диспетчера воздушного движения и приказ второго пилота Эндрю Ллойда Ивса отвернуть.

7. Столкновение самолетов произошло в 20:47:59 по восточному времени. Все члены экипажа и пассажиры обоих самолетов погибли.

Следователи, возможно, никогда не узнают, почему Лобах не уклонился от пассажирского самолета. Нет никаких признаков того, что Лобах испытывал проблемы со здоровьем во время крушения, и ясно, что процедуры полета в режиме «визуального разделения» не были соблюдены должным образом.

Однако расследование, проведенное New York Times, показало, что к ужасной катастрофе, вероятно, привели сбои в связи.

«В ту ночь не сработали несколько уровней мер безопасности», — заявила NYT Кэти Томсон, заместитель администратора Федерального управления гражданской авиации при администрации Байдена.

По некоторым данным, некоторые радиоинструкции, выданные диспетчерской службой, были «перебиты», то есть прервались, когда экипаж вертолета нажал на микрофон, чтобы говорить, и пилоты, возможно, не получили важную информацию.

«Если кнопка нажата, пилот может говорить, но не слышать входящие сообщения», — говорится в отчете.

В тот вечер самолет American Airlines «кружил» над взлетно-посадочной полосой перед посадкой. Ему также было указано приземлиться на более короткой взлетно-посадочной полосе 33 аэропорта Рейган, в то время как предыдущие рейсы приземлялись на другой взлетно-посадочной полосе.

Следователи теперь полагают, что экипаж Black Hawk не услышал слово «кружит», потому что, возможно, нажимал кнопку микрофона, чтобы говорить, в тот момент, когда прозвучал этот важный термин.

Возможно, они также не ожидали, что самолет American Airlines изменит курс, чтобы приземлиться на другой взлетно-посадочной полосе.

Председатель Национального совета по безопасности на транспорте Дженнифер Хоменди также подтвердила NYT, что было проигнорировано еще одно важное указание диспетчерской службы, которое предписывало Black Hawk «пролететь позади» приближающегося самолета.

«В 8:47:42 — за 17 секунд до столкновения — на обоих CVR (регистраторах голосов в кабине) была слышна радиопередача с башни, в которой Black Hawk получал указание пролететь за CRJ», — сообщила Хоменди журналистам.

«Данные CVR с Black Hawk указывают, что часть сообщения, в которой говорилось «пролететь позади», возможно, не была получена экипажем Black Hawk».

Между тем, технология на Black Hawk, которая позволила бы диспетчерам лучше отслеживать вертолет, была отключена.

Хотя дополнительная мера безопасности не была использована в соответствии с армейским протоколом, эксперты, с которыми поговорила NYT, сказали, что это могло бы помочь ATC предотвратить крушение.

Лобах, Ивс и еще один член экипажа вертолета Black Hawk погибли вместе со всеми 64 пассажирами и членами экипажа самолета American Airlines, когда самолет столкнулся и упал в мутные воды Потомака.

Пассажирский самолет, который за две секунды до столкновения зарегистрировал высоту 313 футов, пилотировал 34-летний Джонатан Кампос, который, по словам его родственников, мечтал летать с трех лет. Среди пассажиров самолета были охотники, студенты и родители из школ северной Вирджинии, а также члены Бостонского клуба фигурного катания. Они возвращались из тренировочного лагеря для юных фигуристов, который проходил после чемпионата США по фигурному катанию 2025 года в Уичите.

Это столкновение стало первой авиакатастрофой с летальным исходом, произошедшей с коммерческим самолетом в США с 2009 года, когда в Буффало, штат Нью-Йорк, погибли 50 человек в результате крушения пропеллерного самолета Bombardier DHC-C.