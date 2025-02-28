Pietiek назвал имя «латышского Кадырова»

3 февраля 2025 года Улдис Айнарс объявил о своей отставке без объяснения причин. Многие, в том числе и я, тогда думали, что чиновник просто не справился с тяжелым финансовым положением Елгавы. В таком случае Улдис поступил правильно, не став держаться за власть, зная, что не сможет решить проблемы.

Но, возможно, все не так просто. Недавно на онлайн-семинаре в Скалби «Европейский день жертв преступлений 2025» советник омбудсмена Элина Усиня рассказала очень интересную историю. Один из муниципальных руководителей регулярно делал оскорбительные и угрожающие замечания своим подчиненным. Например, он говорил: «У кого-нибудь в коллективе вообще есть мозг? В нормальной стране, если бы у меня были... Если бы я был, например, Рамзаном Кадыровым, я бы просто пристрелил тебя в коридоре».

Сотрудница, обратившаяся к омбудсмену, уволилась, потому что не могла работать в месте, где с ней так обращаются. Кроме того, сотрудница рассказала о сексуально неподобающем поведении.

Люди начали задавать вопросы, интересуясь, кто является автором этих слов. Омбудсмен заверяет, что информация об этом человеке не будет предана огласке. Эдгарс Лакутис, заместитель руководителя Департамента коммуникации и международного сотрудничества, заявил, что «человек, упомянутый в вашем вопросе, больше не является руководителем самоуправления».

Таким образом, между новостью об отставке Улдиса Айнара и новостью о «латвийском Кадырове» не прошло и месяца. Совпадение?