"Без обсуждения. Без предупреждений. Без элементарных размышлений. Администрация тюрем решила поиграть с динамитом. Не в прямом, а в социальном смысле. Под невинным на первый взгляд законопроектом (проект постановления Кабинета министров «Правила внутреннего распорядка пенитенциарного учреждения», ID 23-TA-1386) скрывается жестокий запрет: она решила лишить заключенных доступа к любым игровым приставкам с возможностью подключения к интернету. То есть ко всем современным консолям. Точка.

Официальная версия? Консоли «без сетевого модуля» будут разрешены. А на самом деле? Их уже давно нет - не производятся, не продаются, не доступны. Это все равно что сказать: «Вы можете играть, но только на консоли, которую вы не можете купить».

И вот тут начинается гротеск. Государство молчит. Платит народ. Сотни родственников - сестры, жены, отцы - до сих пор покупают эти приставки в рассрочку. Представьте себе радость в камере: «Вам в подарок игровая приставка!». А через несколько дней приходит сообщение: «Выбросьте ее в мусорное ведро. Ваша страна так решила».

"Пропорциональность? Права человека? Гуманность? Нет. Нет даже информационной кампании, не говоря уже о консультациях с общественностью. Никакого анализа воздействия. Только молчание. Только цинизм. Только наказание.

Консоль с Wi-Fi, но без интернета? Это не «угроза безопасности». Это дорогой пластиковый блок. В латвийских тюрьмах официально нет Wi-Fi. Даже если бы он был, устройство ничего не сможет сделать без паролей и настройки сети. На данный момент единственным способом сделать консоль «небезопасной» является хорошая доля воображения или контрабандный телефон в кармане. И тут, друзья мои, дело не в консоли. Дело в дырках в управлении режимами, как в швейцарском сыре".

Далее читатель напоминает, что в Норвегии видеоигры доступны и массовому убийце Брейвику. И предупреждает:

"Что дальше?

- Недовольство в камерах.

- Бвунт.

- Заявления в суд.

- Поврежденное имущество.

- И, конечно, миллионы из карманов налогоплательщиков на компенсацию.

Тем временем государственные служащие в нарядных костюмах оправдываются: «Это в интересах безопасности». Чего именно? Где? Когда в последний раз в Латвии консоль использовалась как орудие преступления? Сколько таких случаев? Где статистика, исследования?

Никаких аргументов. Есть только идеология. Старая, пыльная советская доктрина: заключенный - не человек. Он не должен играть. Он не должен отдыхать. Он не должен жить, он должен только сидеть. Нужно сидеть, нужно смиряться, нужно чувствовать себя животным в клетке.

Но мы уже поняли: видеоигры помогают. Психологи это знают. Наукой давно доказано: они снижают стресс, депрессию, тревогу. Они сохраняют человека. Поэтому этот запрет - не случайность. Это инструмент. Дешевый, жестокий, репрессивный инструмент.

И сейчас, когда Латвия так красиво говорит о справедливости, реабилитации и гуманном наказании, за закрытыми дверями срабатывает взрывное устройство. Потому что это не борьба за пластиковые коробки. Это борьба за то, может ли Латвия быть цивилизованной страной - даже за решеткой.

Я призываю вас:

- Премьер-министр - остановите этот идиотский проект;

- журналистов - сделать это заголовком;

- общественность - не хранить молчание.

Потому что на этот раз, когда игра закончится, никто не будет смеяться".