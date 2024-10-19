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Пхеньян пригрозил Сеулу войной после обнаружения дрона

© Deutsche Welle 19 октября, 2024 12:05

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Северная Корея заявила о нарушении границы беспилотниками из Южной Кореи. Власти Северной Кореи пригрозили, что в случая повторения инцидента будут рассматривать его как объявление войны.

Северная Корея обвинила Сеул в "серьезной военной провокации" после того, как, по утверждению Пхеньяна, на территории страны был обнаружен сбитый южнокорейский беспилотник. Представитель министерства обороны КНДР пригрозил, что в следующий раз нарушение территории страны военными средствами будет расценено как "объявление войны" и приведет к "немедленному ответному удару", передает в субботу, 19 октября, государственное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как заявляют власти Северной Кореи, обломки разбившегося южнокорейского военного БПЛА были найдены в Пхеньяне 13 октября. Специально созданная следственная группа предполагает с большой степенью вероятности, что именно этот беспилотник разбрасывал листовки над центром Пхеньяна, однако окончательный вывод еще не сделан, указывает ЦТАК.

По данным Пхеньяна, в октябре дроны из Южной Кореи с пропагандистскими листовками трижды подлетали к столице страны. Министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что "не может подтвердить" эту информацию.

В конституции КНДР Южная Корея обозначена "враждебным государством"

Напряженность на Корейском полуострове значительно возросла в последнее время. 15 октября Северная Корея взорвала дороги, ведущие в Южную Корею, которые когда-то считались символом межкорейского сотрудничества. По данным Сеула, КНДР с начала 2024 года строит вдоль границы новые противотанковые заграждения и устанавливает мины.

Позднее в Пхеньяне подтвердили, что в новой конституции страны Южная Корея будет официально обозначена как "враждебное государство". Таким образом, Северная Корея официально отказалась от идеи объединения с Южной.

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