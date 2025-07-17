Первый рижский футбольный клуб основали англичане: история Латвии

В Риге тогда было много, говоря сегодняшним языком, инвесторов – и не случайно. И вкладывали не в недвижимость, а в промышленность.

Среди крупных инвесторов - англичане. Уроженцы Туманного Альбиона основали и крупное предприятие по металлообработке, располагавшееся на территории нынешней Юглы, - завод «Саламандра". Открыли его в 1899 году - и сразу неподалеку появилось футбольное поле. Основатели завода играли и сами, и с соотечественниками с родины - моряками приходивших в Ригу торговых судов.

Рижский порт тогда тоже был одним из ведущих в Российской империи, судов заходило много, и английских соперников у рижских англичан хватало. И все же им хотелось создать настоящие футбольные клубы на месте, устраивать профессиональные турниры...

Самый первый футбольный клуб в Риге появился в 1907-м. Назвали его по-английски - British Football Club (BFC). В том же году учреждается еще один футбольный клуб - Union. Инициаторами его создания стали владельцы другого крупного предприятия - «Унион», на месте которого впоследствии вырос завод ВЭФ.

Игроки первой футбольной команды Риги на поле.

Формируется и третий футбольный клуб - Kaiserwald. Он был частью известного спортивного общества с одноименным названием, располагавшегося на территории нынешнего Межапарка.

До Первой мировой войны эти три клуба регулярно устраивали между собой футбольные баталии. Проводились матчи и с иногородними командами.

Первыми гостями стали футболисты из Петербурга - в 1908 году. Рижские газеты – немецкие, русские, латышские - широко рекламировали предстоящую игру, затем писали, как она проходила.

Состоялись два матча, оба на Рижском взморье.

5 августа 1908 года газета Rigasche Zeitung 5 пишет: "Поле находится в Майори, на большом лугу в конце улицы Упес... Футбольная игра состоит из двух партий, в каждой по 11 человек. Суть дела в том, что нужно забить в ворота большой мяч. Без футболистов на поле находится судья, который свистит..."

Обе игры выиграли гости – 6:2 и 3:1. Несмотря на рекламу, зрителей было немного. Оно и понятно: футбол тогда был здесь еще мало знаком, да и других развлечений на взморье хватало. Достаточно сказать, что первые полеты на собственных конструкциях демонстрировали пионеры российской авиации. Полеты эти вызывали огромный интерес...

В 1911 году создается Рижская футбольная лига, которая организует турниры, учреждает переходящие кубки. В 1914-м ее принимают в Российскую футбольную лигу. Рижских футболистов приглашают на гостевые матчи в Москву, Киев, но начинается Первая мировая - и футбольные состязания возобновляются здесь только в 1920-е.

И хотя в это время в Латвии появляется уже своя сборная по футболу, больших успехов она не добилась. Ни в годы довоенной республики, ни позднее - после 1990-х. И по-прежнему остается в планетарном футбольном мире лилипутом. А начиналось-то все красиво: основали футбол у нас его родоначальники – англичане...

Кстати, отцом латвийского футбола считается один из учредителей «Саламандры», выпускник элитного колледжа Рэдли англичанин Гарольд ХОЛЛ. В 1907 году он стал капитаном одной из первых рижских футбольных команд, а в последний раз вышел на футбольное поле в 1921-м – в 37 лет. Умер Холл в Риге, в 1943-м, в возрасте 58 лет. За год до смерти его арестовало гестапо, в доме прошли обыски. Полгода Холл провел в Рижской центральной тюрьме. Вскоре после тамошних «профилактических бесед» он заболел, а 2 февраля 1943-го скончался...

Рассказ о зарождении местного футбола - лишняя иллюстрация того, что свой вклад в развитие Латвии вносили представители самых разных национальностей.

Если говорить о спорте, то среди них много тех, для кого родной язык был русским. Их имена и сегодня известны во всем спортивном мире: Ульяна СЕМЕНОВА и Михаил ТАЛЬ, Вера ЗОЗУЛЯ и Игорь ВИХРОВ (первый олимпийский чемпион независимой Латвии), Иван КЛЕМЕНТЬЕВ и Олег ЗНАРОК – талантливый тренер и хоккеист, выведший когда-то сборную Латвии в элиту сильнейших… И это лишь малая толика выдающихся спортсменов-нелатышей, сделавших все, чтобы о Латвии знали в большом спортивном мире, чтобы гимн ее звучал и под сводами олимпийских дворцов, и на мировых и европейских первенствах.

Гарольд ХОЛЛ с женой, матерью и собакой на отдыхе.

Чем Латвия отплатила тем, для кого родной язык русский, рассказывать излишне. А как это аукнулось в спорте - отлично видно по многим дисциплинам. Русских спортсменов все меньше, результаты - невыразительные.

Гордиться стране особо нечем во многих популярных видах спорта. Ни на Олимпиадах, ни на мировых и европейских первенствах. (За исключением разве что недавней хоккейной «бронзы» чемпионата мира. Но на том первенстве были известные нюансы. А в этом году все встало на свои места...) А какие были возможности!

Кстати, самым большим достижением в истории латвийского футбола считается 2004 год, когда сборная Латвии вышла в финальную стадию чемпионата Европы. А вывел ее главный тренер – Александр Петрович СТАРКОВ. Между прочим, уроженец Латвии...

интересные факты

* В XIX веке футбол в Англии приобрел популярность, сравнимую с крикетом. В него играли в основном в колледжах. В некоторых колледжах правила разрешали ведение и передачу мяча руками, в других это, напротив, запрещалось. Первая попытка создать единые правила была предпринята в 1846 году, когда встретились представители нескольких колледжей. Они установили первый свод правил.

* В 1857 году был основан первый специализированный футбольный клуб — «Шеффилд».

* В 1863 году после долгих переговоров был принят свод правил Футбольной ассоциации Англии. Также были приняты размеры поля и ворот.

* В 1871 году был основан Кубок Англии — старейший футбольный турнир в мире.

* В 1891 году было принято правило о пенальти. Но сначала пенальти билось не с точки, а с линии, которая так же, как и сейчас, находилась на расстоянии 11 метров от ворот.

* 30 ноября 1872 года был проведен первый в истории международный матч, в котором встретились сборные Шотландии и Англии.

* В 1901 году в Монтевидео состоялся первый в истории матч с участием сборных, не представлявших Британские острова: хозяева, сборная Уругвая, в упорной борьбе уступили Аргентине со счетом 2:3.

* В 1904 году в Париже была основана ФИФА - управляющая организация в мировом футболе. В нее вошли: Бельгия, Дания, Франция, Нидерланды, Испания, Швеция и Швейцария...

Илья ДИМЕНШТЕЙН

Все фото – из архива