Первые в Азии: король Таиланда подписал указ о признании однополы браков

Агентство RFI сообщает, что за принятие закона летом проголосовали 400 депутатов из 415 присутствовавших.

В законе брак определяется как партнерство двух лиц, а не мужчины и женщины, как было в предыдущей редакции. Закон предоставляет состоящим в браке однополым парам наследовать имущество друг друга, пользоваться налоговыми льготами и другими правами, положенными супругам, а также усыновлять и удочерять.

Таиланд стал первой страной Юго-Восточной Азии, юридически признавшей однополые союзы.

Правительство довольно долгое время выступало против признания однополых браков. На выборах 2023 года в парламент вошли партии, выступавшие за легализацию. Кроме того, два последних премьер-министра страны — Сеттха Тхависин и действующая глава правительства Пхетхонгтхан Чинават — выступали за права ЛГБТ-сообщества.



На сегодняшний день однополые браки легализованы более чем в 30 странах мира. Первыми в 2001 году стали Нидерланды. В Азии однополые браки, помимо Таиланда, легализовали Непал и Тайвань.