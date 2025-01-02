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Первая жена Тиммы после похорон: «Его любили в России, но теперь он дома»

Редакция PRESS 2 января, 2025 07:42

Новости Латвии 0 комментариев

Сана Оша развелась с Янисом Тиммой в 2019 году. После развода женщина практически не общалась с бывшим мужем, но именно она проводила его в последний путь. Сана поблагодарила своих подписчиков из разных стран за соболезнования и поддержку. Она написала, что получила много теплых писем от людей, которые даже не были знакомы с Янисом лично.

«Я прочитала ваши сообщения. Спасибо за добрые слова и соболезнования. Они продолжают поступать, Яниса любили в России... Я жила с ним в Санкт-Петербурге два года, у нас там много друзей - абсолютно все написали слова соболезнования», - поделилась Оша.

Сана также опубликовала фотографию с похорон. Она показала, как много людей прощались с Тиммой 27 декабря. Прощание проходило в Риге без Анны Седоковой. «Еще раз спасибо всем друзьям Яниса из России, я знаю, что вас очень много. В вашей прессе очень много ложной информации. С первого дня, с первой минуты было сделано все, чтобы вернуть Яниса домой. Помогли деньги, пожертвованные его матери. Яниса любят и в Латвии, пусть теперь он покоится с миром... дома», - добавляет Сана.

Оша и Тимма были вместе девять лет. В 2019 году баскетболист встретил Анну Седокову и ушел из семьи. Сразу отметим: сына Кристиана он не бросил. Спортсмен часто брал ребенка на отдых и помогал ему материально. Правда, в последние несколько лет у него возникли трудности с выплатой алиментов.

По словам Саны, пять лет назад Тимма был богатым человеком, намекая на то, что все свои деньги он тратил на певицу.

«Как мужчина дошел до такого финансового положения, что через три года уже не мог платить даже минимальные алименты на ребенка и последние дни своей жизни проводил в мотеле? Думаю, многим мужчинам стоит задуматься об этом... как легко потерять все», - говорит Оша.

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