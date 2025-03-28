Перевод часов создает проблемы, а не выгоды: эксперты

Это изменение может повлиять на ваш суточный ритм, поэтому рекомендуется заблаговременно адаптироваться к новому времени. Это особенно важно для тех, кто планирует поездки или ежедневные поездки на общественном транспорте.

Перевод часов может повлечь за собой изменения в расписании, поэтому во избежание неприятных сюрпризов рекомендуется заранее уточнять актуальное расписание транспорта.

Хотя перевод времени может показаться незначительным изменением, он может повлиять на наш режим сна и то, как мы себя чувствуем. Поэтому стоит заранее перестроиться на новое время, например, ложиться спать немного раньше, чтобы обеспечить себе достаточный отдых и более легкий переход на летнее время.

В Латвии переход на летнее время определяется правилами Кабинета министров «О переходе на летнее время». По их словам, каждый год в последнее воскресенье марта в 3:00 утра часы во втором часовом поясе переводятся на один час вперед. В последнее воскресенье октября в 4:00 их переводят на один час назад. Данная процедура соответствует правилам Европейского Союза — переход на летнее время во всех государствах-членах ЕС происходит в один и тот же день на основании европейской директивы.

Мнения Министерства экономики и Латвийской торгово-промышленной палаты (ЛТПП) о необходимости прекращения перевода времени едины. Вместо этого необходимо единое общеевропейское решение о переходе на летнее время и постоянном его пребывании, о чем заявили в своих ответах порталу Элина Балгалве, руководитель отдела по связям с общественностью Министерства экономики, и Айя Сержант, специалист по связям с общественностью Латвийской торгово-промышленной палаты.

В соответствии с мнениями, высказанными государственными администрациями, неправительственными организациями, предпринимателями и жителями, а также принимая во внимание географическое положение Латвии и положительные преимущества летнего времени, Министерство экономики поддерживает идею перехода на летнее время и постоянного пребывания в нем, прекратив сезонный перевод часов. Хотя экономия энергии была одним из главных аргументов в пользу нынешней системы, исследования показывают, что общая экономия, обеспечиваемая этим переходом, незначительна. Кроме того, результаты также различаются в зависимости от других факторов, таких как географическое положение и внедрение новых технологий.

Министерство считает, что Латвии следует отказаться от сезонного перевода часов и навсегда перейти на летнее время. По мнению министерства, это обеспечит более продолжительный световой день в часы активной жизни людей, что принесет пользу как экономике, так и благополучию жителей. Светлые вечера позволили бы нам дольше наслаждаться дневным светом, что было бы ценным решением с точки зрения здоровья — больше времени на свежем воздухе, больше возможностей для физической активности и, следовательно, лучшее эмоциональное состояние.

Европейская комиссия провела широкие публичные консультации, в ходе которых выяснилось, что большинство граждан Европы поддерживают отмену перевода времени. В Латвии настроения схожие — 85% респондентов считают, что перевод часов следует прекратить, среди них большинство предпочло бы переход на летнее время — такие данные приводит Министерство экономики. Однако для того, чтобы изменения произошли, необходимо единое решение на уровне Европейского Союза. Хаотичный подход, при котором каждая страна выбирает свой собственный часовой пояс, может создать сложности в транспортной системе, бизнесе и других сферах.

Латвийская торгово-промышленная палата поддержала отмену сезонного перевода времени еще в 2018 году и с тех пор не меняла своего мнения. По мнению предпринимателей, это "тиканье часов" создает больше проблем, чем преимуществ: оно не только влияет на благосостояние людей и производительность труда, но и усложняет процессы международного сотрудничества. Это особенно важно в отраслях, где точность и четкая координация имеют большое значение, таких как логистика, авиация и ИТ-сектор.

Латвийская торгово-промышленная палата также подчеркивает, что в настоящее время экономия энергии уже не является значимым аргументом, поскольку развитие технологий и изменение привычек работы сделали этот фактор несущественным. Поэтому организация не видит достаточно веских причин для дальнейшего перевода часов.

Однако важно обеспечить единый подход на всей территории Европейского союза, чтобы избежать ситуации, когда соседние страны находятся в разных часовых поясах, что создает сложности для бизнеса.

Латвийская торгово-промышленная палата также отмечает, что и бизнес, и общество в Евросоюзе в целом поддерживают отказ от перевода времени. Поэтому организация считает, что отказ от сезонного перевода времени станет шагом в правильном направлении, если он будет скоординирован с другими странами ЕС. Латвийская торгово-промышленная палата готова включиться в дискуссию, если этот вопрос снова будет поднят в повестке дня.

Перевод часов — тема, которая регулярно становится предметом дискуссий как в обществе, так и среди бизнесменов и политиков. Хотя исторически он был введен с целью экономии энергии и более эффективного использования дневного света, современные технологии и меняющиеся рабочие привычки сделали этот аргумент неактуальным.

В Латвии, как показывают мнения как Министерства экономики, так и представителей бизнеса – Латвийской торгово-промышленной палаты, большинство участников общества и экономики поддерживают отказ от сезонного перевода часов и постоянное пребывание на летнем времени. Это мнение, скорее всего, разделяют все те, кто из-за этого опоздал, например, на поезд или самолет.