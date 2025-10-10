По данным продовольственно-ветеринарной службы Литвы, в хозяйствах обнаружен третий серотип блютанга, который в последние годы активно циркулирует в ряде европейских стран.
В ПВС рассказали, что болезнь была обнаружена у животных в результате лабораторных исследований, но клинических признаков заболевания у зараженных коров не наблюдалось.
Служба информирует, что блютанг может поражать крупный рогатый скот, овец, коз и других жвачных животных. Заболевание не является заразным, но быстро распространяется кровососущими насекомыми. Вирусом синего языка нельзя заразиться от другого животного. Вирус блютанга также не влияет на здоровье человека и безопасность продуктов питания.
По данным ПВС, до сих пор блютанг не был обнаружен в Латвии.
Однако в связи с выявленными в Литве случаями заболевания служба усиливает надзор и информирует животноводов, ветеринаров и других лиц о риске заболевания и мерах предосторожности.
...Что такое Блютанг (или "синий язык") соответственно ИИ — это вирусное заболевание, поражающее жвачных животных, таких как овцы, козы и крупный рогатый скот. Оно передается через укусы мошек рода Culicoides и характеризуется воспалением слизистой ротовой полости, языка (который может приобрести багровый или синий цвет), а также поражениями в области копыт и дистрофией мускулатуры.
Основные характеристики заболевания:
Возбудитель: РНК-содержащий вирус семейства Reoviridae.
Переносчик: Кровососущие насекомые — мошки рода Culicoides.
Симптомы: Воспаление и некротические поражения слизистой оболочки ротовой полости, особенно языка, который может опухнуть и посинеть. Также наблюдаются поражения кожи в области копыт и мышечные дистрофии.
Восприимчивые животные: В первую очередь овцы, но также козы, крупный рогатый скот и другие жвачные.
Инкубационный период: От 6 до 9 суток.
Распространение:
Ареал заболевания смещается на север в связи с изменением климата и миграцией насекомых-переносчиков.
Опасность:
Некоторые серотипы вируса вызывают более тяжелое течение болезни и высокую летальность, что представляет серьезную угрозу для хозяйств.
Иммунитет:
Переболевшие животные приобретают пожизненный иммунитет к конкретному серотипу вируса, вызвавшему заболевание.