По данным продовольственно-ветеринарной службы Литвы, в хозяйствах обнаружен третий серотип блютанга, который в последние годы активно циркулирует в ряде европейских стран.

В ПВС рассказали, что болезнь была обнаружена у животных в результате лабораторных исследований, но клинических признаков заболевания у зараженных коров не наблюдалось.

Служба информирует, что блютанг может поражать крупный рогатый скот, овец, коз и других жвачных животных. Заболевание не является заразным, но быстро распространяется кровососущими насекомыми. Вирусом синего языка нельзя заразиться от другого животного. Вирус блютанга также не влияет на здоровье человека и безопасность продуктов питания.

По данным ПВС, до сих пор блютанг не был обнаружен в Латвии.

Однако в связи с выявленными в Литве случаями заболевания служба усиливает надзор и информирует животноводов, ветеринаров и других лиц о риске заболевания и мерах предосторожности.

...Что такое Блютанг (или "синий язык") соответственно ИИ — это вирусное заболевание, поражающее жвачных животных, таких как овцы, козы и крупный рогатый скот. Оно передается через укусы мошек рода Culicoides и характеризуется воспалением слизистой ротовой полости, языка (который может приобрести багровый или синий цвет), а также поражениями в области копыт и дистрофией мускулатуры.

Основные характеристики заболевания:

Возбудитель: РНК-содержащий вирус семейства Reoviridae.

Переносчик: Кровососущие насекомые — мошки рода Culicoides.

Симптомы: Воспаление и некротические поражения слизистой оболочки ротовой полости, особенно языка, который может опухнуть и посинеть. Также наблюдаются поражения кожи в области копыт и мышечные дистрофии.

Восприимчивые животные: В первую очередь овцы, но также козы, крупный рогатый скот и другие жвачные.

Инкубационный период: От 6 до 9 суток.

Распространение:

Ареал заболевания смещается на север в связи с изменением климата и миграцией насекомых-переносчиков.

Опасность:

Некоторые серотипы вируса вызывают более тяжелое течение болезни и высокую летальность, что представляет серьезную угрозу для хозяйств.

Иммунитет:

Переболевшие животные приобретают пожизненный иммунитет к конкретному серотипу вируса, вызвавшему заболевание.