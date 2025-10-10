Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Переносят комары и мошки: первые «языковые» заболевания крупного рогатого скота в Литве

© LETA 10 октября, 2025 10:30

Мир 0 комментариев

В пяти хозяйствах молочного скота на юго-западе Литвы выявлены случаи заболевания блютангом, подтвердила Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС).

По данным продовольственно-ветеринарной службы Литвы, в хозяйствах обнаружен третий серотип блютанга, который в последние годы активно циркулирует в ряде европейских стран.

В ПВС рассказали, что болезнь была обнаружена у животных в результате лабораторных исследований, но клинических признаков заболевания у зараженных коров не наблюдалось.

Служба информирует, что блютанг может поражать крупный рогатый скот, овец, коз и других жвачных животных. Заболевание не является заразным, но быстро распространяется кровососущими насекомыми. Вирусом синего языка нельзя заразиться от другого животного. Вирус блютанга также не влияет на здоровье человека и безопасность продуктов питания.

По данным ПВС, до сих пор блютанг не был обнаружен в Латвии.

Однако в связи с выявленными в Литве случаями заболевания служба усиливает надзор и информирует животноводов, ветеринаров и других лиц о риске заболевания и мерах предосторожности.

...Что такое Блютанг (или "синий язык") соответственно ИИ — это вирусное заболевание, поражающее жвачных животных, таких как овцы, козы и крупный рогатый скот. Оно передается через укусы мошек рода Culicoides и характеризуется воспалением слизистой ротовой полости, языка (который может приобрести багровый или синий цвет), а также поражениями в области копыт и дистрофией мускулатуры.  

Основные характеристики заболевания:

Возбудитель: РНК-содержащий вирус семейства Reoviridae.  

Переносчик: Кровососущие насекомые — мошки рода Culicoides.  

Симптомы: Воспаление и некротические поражения слизистой оболочки ротовой полости, особенно языка, который может опухнуть и посинеть. Также наблюдаются поражения кожи в области копыт и мышечные дистрофии.  

Восприимчивые животные: В первую очередь овцы, но также козы, крупный рогатый скот и другие жвачные.  

Инкубационный период: От 6 до 9 суток.  

Распространение: 
Ареал заболевания смещается на север в связи с изменением климата и миграцией насекомых-переносчиков.  

Опасность: 
Некоторые серотипы вируса вызывают более тяжелое течение болезни и высокую летальность, что представляет серьезную угрозу для хозяйств.  

Иммунитет: 
Переболевшие животные приобретают пожизненный иммунитет к конкретному серотипу вируса, вызвавшему заболевание. 

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Загрузка

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

