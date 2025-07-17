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Переносят даже лихорадку Западного Нила: в Латвии насчитали 50 видов комаров

© Lsm.lv 17 июля, 2025 11:26

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии проходит масштабное исследование комаров. Его проводит институт BIOR. Учёные хотят понять, какие виды обитают у нас и могут ли они переносить опасные болезни, рассказывает rus.lsm.lv. 

Из-за изменения климата новые виды комаров стали появляться там, где их раньше не было. Нынешнее латвийское лето — просто рай для насекомых.

Зима была мягкой, а из-за обильных дождей — высокая влажность. В результате комаров сейчас особенно много. Для их исследования используют специальные ловушки, — рассказала исследователь BIOR Занда Озолиня.

Кусаются только комары-самки, им нужна кровь, чтобы отложить яйца. Причём кусают они всех — и людей, и животных.

Исследование началось в мае. На вирусы комаров ещё не проверяли, но первые результаты уже есть.

«Мы выявили новые для Латвии виды комаров, которые не были обнаружены ранее, но это не инвазивные виды, которые были завезены или недавно появились в Латвии. Это виды комаров, которые действительно обитают на этой территории и ранее не изучались», — сказала Занда Озолиня.

По оценкам специалистов, в Латвии может обитать до 50 видов комаров. Главная задача исследования — понять, не переносят ли они опасные инфекции.

«Болезни разные, и всё будет зависеть от того, насколько быстро климат изменится в сторону потепления. Но спектр заболеваний, которые переносят комары огромен. В этом исследовании, мы наблюдаем за лихорадкой Западного Нила. В прошлом году в Латвии умерла одна птица от этого заболевания, и сейчас мы ищем комаров-переносчиков. Но сохраним образцы для будущих исследований, чтобы проверить комаров на другие вирусы, бактерии, паразиты», — пояснила Занда Озолиня.

Проект финансирует Европейский союз.

В других странах Европы такие исследования проводят уже давно, в Латвии — впервые.

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Комментарии (0) 6 реакций
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