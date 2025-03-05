«Передайте Трампу: я жду его здесь…»: Лукашенко

Правитель Белоруссии Александр Лукашенко не хочет выступать посредником на мирных переговорах по Украине, однако готов принять их в Минске. Такое заявление он сделал в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, обнародованном в среду, 5 марта.

"Больше всего я ненавижу посредничество, - подчеркнул Лукашенко, реагируя на соответствующий вопрос. - Это значит: быть между кем-то и делать вид, что ты что-то там можешь. Особенно быть посредником между США и Россией или США - Китаем и так далее. У нас с Россией, с Китаем блестящие отношения. Но тем не менее упаси господь быть между этими гигантами каким-то посредником. Для того чтобы быть посредником, как сегодня показывает ситуация, надо обладать мощным ресурсом или еще чем-то. Я на это не способен. Я сторонник искренней политики".

В то же время белорусский правитель указал, что готов пригласить президентов России, США и Украины для переговоров в Минск: "Хотите - приезжайте. Вот, рядом - 200 километров от белорусской границы до Киева. Полчаса на самолете. Приезжайте. Вот здесь сядем. Спокойно, без шума, без криков договоримся. Поэтому передайте Трампу: я его жду здесь вместе с Путиным и Зеленским. Сядем и спокойно договоримся. Если вы хотите договориться".

Кремль считает Минск "лучшим местом" для переговоров

Позже в тот же день, 5 марта, комментируя предложение Лукашенко организовать переговоры России, США и Украины в Минске, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва считает столицу Беларуси "лучшим местом" для проведения подобных обсуждений.

"Этот вопрос не поднимался и никак не обсуждался. Но, конечно, для нас Минск - это лучшее место. Это наш главный союзник, поэтому это лучшее место для переговоров", - цитирует представителя Кремля агентство "Интерфакс".

Похвала и критика Лукашенко в адрес Трампа

При этом Александр Лукашенко расхвалил действия администрации президента США Дональда Трампа. "У меня тут большой оптимизм в связи с политикой нынешней администрации Соединенных Штатов Америки. Они молодцы. И Трамп молодец, что он часто говорит и что-то делает уже в направлении того, чтобы прекратить войну в Украине, чтобы прекратить войну на Ближнем Востоке (…) Но я ни в коем случае не хотел бы быть каким-то посредником, особенно по нормализации отношений в Украине. Никакого посредничества", - заявил правитель Беларуси.

В то же время он раскритиковал некоторые заявления Трампа, касающиеся президента Украины Владимира Зеленского: "Встает вопрос, с точки зрения американцев: ну зачем вы делаете это таким образом? Сделайте это спокойно. Не надо здесь пылить, не надо никаких дымовых завес (…) Или, допустим, в отношении Украины. Ну что это за заявления? 4% у Зеленского. Ну никогда не было у Зеленского 4%. 14-17% было, и есть сейчас. Никаких не 57%, как он (Зеленский утверждает. - Ред.). Он эти выборы проиграет. Ну зачем эти заявления про 4%, "отдай там недра"? Спокойно надо эти вопросы решать (…) Деньги делаются в тишине".

В ходе того же интервью, однако, Лукашенко отметил, что "за Зеленским стоит большая часть украинского общества", поэтому с ним надо "договориться". "Не надо Зеленского сейчас наклонять, какой бы он ни был. Надо убедить, договориться и с Зеленским, потому что за Зеленским стоит большая часть украинского общества. Поэтому надо договариваться", - указал он.

О сделке по ресурсам между США и Украиной

Соглашение между США и Украиной по минеральным ресурсам, по оценке Лукашенко, "может настораживать Россию и, скорее всего, настораживает". Однако напряженной ситуация может стать только, "если Россия почувствует, что эти договоренности будут выходить за рамки экономических отношений". "Если это будет чистая экономика, не связанная с военно-промышленным комплексом, оружием, вооруженными силами, - почему бы и нет? (…) Россия это переживет. Россия огромная, и у нее этого добра (минеральных ресурсов. - Ред.) хватает", - считает Лукашенко.

О западных миротворцах в Украине

Между тем, по словам Лукашенко, Россия никогда не согласится с направлением в Украину западных миротворческих сил. "По крайней мере, такая позиция России на сегодняшний день. Тем более что руководство Европейского Союза, прежде всего в лице Германии и Франции, очень агрессивную позицию (по войне России против Украины. - Ред.) занимает на данный момент", - посетовал он.

По данным белорусского государственного информагентства БелТА, полуторачасовое интервью Александра Лукашенко Марио Науфалу было записано 27 февраля.