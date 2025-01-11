«Париж, мы прилетим сегодня!»: пакистанская авиакомпания поразила рекламой в стиле терактов 11 сентября

Реклама, использованная авиакомпанией Пакистанские международные авиалинии (PIA) для продвижения возобновления полетов в Европу после четырехлетнего запрета по соображениям безопасности, вызвала гнев и возмущение в интернете.

На картинке, размещенной национальным авиаперевозчиком Пакистана в соцсетях, изображен самолет, врезающийся в Эйфелеву башню. Многим пользователям эта кампания напомнила теракты во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке в 2001 году.

В своем посте на сайте X пакистанский эксперт по связям с общественностью и бывший политический советник Омар Р. Курайши назвал рекламу "абсолютно тупой" и признался, что она привела его в ступор.

"Неужели идиот, создавший эту графику, не видел, что самолет PIA, направляется к Эйфелевой башне? Одной из знаковых достопримечательностей Европы. Неужели они не знают о трагедии 11 сентября, когда самолеты использовались для атаки на здания? Неужели они не подумали, что это будет воспринято аналогичным образом?" - написал он.

Пользователи X, на официальном аккаунте PIA в которой была размещена реклама, восприняли ее с недовольством и насмешками:

"Худшая реклама за всю историю. Выглядит так, будто вы пытаетесь влететь на самолете в Эйфелеву башню".

"Они уже однажды потеряли Нотр-Дам - теперь вы хотите отнять Эйфелеву башню?".

"Подождите? Это шутка? Это пародийный аккаунт? Я искренне недоумеваю".

Другие же защищали рекламу, утверждая, что она выполнила свою задачу по продвижению нового маршрута из Исламабада в Париж.

"Давайте будем честными, если бы не ужасный дизайн их поста, никто из нас даже не узнал бы, что PIA теперь летает в Париж", - написал один из пользователей.

Другой разместил фотографию Усамы бен Ладена с надписью "Недавно нанятый графический дизайнер в PIA".

Бен Ладен, организатор терактов во Всемирном торговом центре 11 сентября, был убит в ходе военной операции США в Пакистане в 2011 году.

Пользователи X также перепечатали объявление, которое PIA использовала для рекламы своего маршрута Исламабад-Париж в 1979 году.

На черно-белой рекламе тень приближающегося авиалайнера была изображена на фоне двух башен Всемирного торгового центра, что настолько наводило на мысль о терактах 11 сентября, что многие в сети предположили, что это подделка.

Однако сайт Snopes, занимающийся проверкой фактов, подтвердил ее подлинность и отследил, что она на самом деле была размещена как минимум в двух французских изданиях - L'Expansion и Le Point.

Возобновление полетов в Европу

Государственная авиакомпания Pakistan International Airlines возобновила прямые рейсы в Европу в пятницу после решения агентства по авиационной безопасности ЕС снять четырехлетний запрет из-за стандартов безопасности.

Премьер-министр Шахбаз Шариф приветствовал возобновление полетов, заявив, что это поможет улучшить имидж авиакомпании.

Рейс из Исламабада в Париж был полностью заполнен более чем 300 пассажирами, сообщили в авиакомпании.

Министр обороны Хаваджа Мухаммад Асиф торжественно открыл рейсы, выполняемые два раза в неделю, и пообещал, что PIA вскоре расширит свою деятельность на другие европейские страны.

В своем выступлении Асиф заявил, что Агентство авиационной безопасности Евросоюза наложило запрет на полеты PIA в Европу из-за "безответственного заявления" бывшего министра авиации.

Этот запрет был введен в 2020 году после того, как 97 человек погибли в результате крушения самолета PIA в Карачи.

Тогдашний министр авиации Гулам Сарвар Хан заявил, что расследование катастрофы показало, что почти треть пакистанских пилотов списывали на экзаменах. Позднее правительственное расследование пришло к выводу, что причиной крушения стала ошибка пилота.

По словам чиновников, запрет привел к потере компанией почти 150 миллионов долларов (146 миллионов евро) дохода в год.

Ни французские, ни пакистанские официальные лица пока не прокомментировали рекламную кампанию PIA.