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«Паранойя латвийской стороны»: бабушка эстонца рассказала о судьбе внука, попавшего в руки СГБ

© LETA 18 апреля, 2025 12:02

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Эстонец Маттиас Рикка, которого Служба государственной безопасности Латвии (VDD) задержала минувшей зимой за фотографирование поездов, вышел из рижского следственного изолятора, где он провел полтора месяца. Об этом в эфире передачи Laser на TV3 рассказал родственница фотографа, влюбленного в железную дорогу.

Маттиас Рикка был задержан спецслужбами в конце февраля. Служба государственной безопасности Латвии рассказывала, что гражданин Эстонии вместе с гражданином Украины подозревается в сборе информации об объектах критической инфраструктуры, пишет Rus.Postimees.

Предполагаемый шпионаж осуществлялся в интересах России, в начале марта уточнили в VDD.

"В ходе задержания сотрудники службы безопасности изъяли пять мобильных телефонов, четыре дрона, две фотокамеры, одну USB-флешку и так называемую лесную камеру, которая была установлена для наблюдения за объектами критической инфраструктуры", - сообщали сотрудники латвийской службы безопасности.

Друзья фотографа, который известен своей любовью к железнодорожному транспорту, сразу заявили, что претензии к Рикка - недоразумение, вызванное паранойей.

Департамент полиции безопасности, сообщал Rus.Postimees, что контактирует с латвийскими коллегами по делу Маттиаса Рикка, но сотрудникам VDD потребуется время, чтобы разобраться.

"Полиция безопасности сотрудничает с латвийскими следственными органами. В ходе процедуры будут выяснены обстоятельства, это требует предоставления латвийским следственным органам времени для этого", - в начале марта уточняли в КаПо.

Спустя месяц после задержания в VDD сообщили Rus.Postimees, что обвинение эстонцу не предъявлено.

"Задержанному Службой государственной безопасности (VDD) 24 февраля по подозрению в шпионаже гражданину Эстонии присвоен статус подозреваемого. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. У подозреваемого есть собственный адвокат", - были лаконичны латвийские спецслужбы.

Статья, в рамках которой работают правоохранительные органы Латвии, предусматривает пожизненное лишение свободы.

15 апреля стало известно, что Маттиас Рикка вернулся домой. Об этом рассказала в эфире в передачи Laser на TV3 бабушка фотографа Пилле Рикка. Освобождение состоялось в начале апреля, то есть через пару недель после ответов VDD на запрос Rus.Postimees.

Бабушка сообщила телеканалу, что внук был освобожден из рижской тюрьмы 7 апреля, но поговорить с ним подробно по телефону после этого родственники не смогли, потому что Маттиас остается под контролем правоохранительных органов Латвии.

"Телефоны прослушивают. Мой тоже, - говорит Пилле Рикка журналистке Марий Карелли, сидя на скамейке на станции Тюри. - Это несправедливо. Паранойя латвийской стороны. Если задерживают за фотографирование поездов - это уже паранойя".

Один из последних кадров на свободе Маттиас Рикка сделал как раз на станции Тюри.

Бабушка фотографа рассказала, что Маттиас рисовал и фотографировал поезда 20 лет. Он увлекается железными дорогами с детства, т.к. бабушка раньше сама работала на железной дороге, следила за исправностью путей. Внук при этом не хотел стать машинистом.

"Я спрашивала. Он говорил, что тогда потеряет интерес - это станет рутиной. А ему нравилось изучать поезда, фотографировать", - рассказывает собеседница TV3.

Бабушка фотографа прокомментировала комментарии читателей о происходящим с ее внуком, которые поверили в виновность Рикка еще до завершения следствия.

"Не стоит осуждать, не зная всей информации. Нужно думать, прежде чем говорить, - заявила родственница молодого человека, уточнив, что она сама эти комментарии не читает. - Принципиально. Это правильно для душевного равновесия. Один только комментарий понравился:  Маттиас открыл, что в Латвии есть железная дорога".

"В ходе задержания сотрудники службы безопасности изъяли пять мобильных телефонов, четыре дрона, две фотокамеры, одну USB-флешку и так называемую лесную камеру, которая была установлена для наблюдения за объектами критической инфраструктуры", - сообщали ранее спецслужбы Латвии.

Почему в кадре авторов сюжета на TV3 нет самого молодого человека не уточняется, но его бабушка рассказала, что Маттиас замкнутый юноша и не общается с незнакомцами.

Кроме того, с учетом отсутствия информации о закрытии уголовного дела, Маттиас Рикка наверняка ограничен в общении с посторонними об этом уголовном деле, где кроме гражданина Эстонии есть еще и гражданин Украины.

Бабушка эстонского героя этой истории сказала, что видела напарника Маттиаса.

"Хороший, приятный, симпатичный", - сказала она об украинце, которого в Латвии задержали вместе с гражданином Эстонии.

"Они познакомились через сообщество любителей поездов. Потом он приехал в Эстонию фотографировать, и когда у Маттиаса были выходные, они ходили вместе", - вспоминает пенсионерка.

По ее словам, второй фигурант уголовного дела не жил в Эстонии.

В Facebook Маттиаса Рикка на аватаре размещен украинский флаг. В описании аккаунта фотографа в Instagram вписана фраза "Героям слава!". Последняя фотография Рикка была опубликована за пять дней до задержания. Снимок железнодорожного состава был сделан на юге Эстонии между станциями Elva и Nõo.

Rus.Postimees снова попросил Службу государственной безопасности Латвии (VDD) уточнить текущий статус гражданина Эстонии. Издание продолжит следить за развитием этого дела.

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