Парад Победы на Красной площади на четвертый год войны: как это было

На параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, присутствовали не только российский президент Владимир Путин, но и лидеры почти 30 государств, в том числе Китая, Бразилии, Венесуэлы, Словакии и Сербии.

Кроме того, в параде Победы приняли участие военнослужащие из других государств. По Красной площади прошли парадные расчеты из 13 стран, в том числе Китая, Вьетнама, Египта, Монголии и Мьянмы.

Командовал парадом главком Сухопутных войск Олег Салюков, а принимал парад министр обороны Андрей Белоусов (в гражданском костюме). Путин на параде сидел рядом с китайским лидером Си Цзиньпином.

Перед празднованием 9 мая Путин объявил об одностороннем прекращении огня на войне в Украине. Москва и Киев обвиняют другу другу в несоблюдении декларируемого Кремлем трехдневного перемирия.

Что сказал Путин

Как и в предыдущие три года, российский президент в торжественной речи на Красной площади 9 мая упомянул войну России против Украины, однако в этот раз сказал на эту тему лишь несколько слов.

По словам Путина, россияне хранят память об «исторических, триумфальных событиях» Великой Отечественной войны и о поколении, которое завещало «защищать Родину» и «твердо отстаивать свои национальные интересы», а также традиционные ценности.

«Россия была и будет несокрушимой преградой для нацизма, русофобии, антисемитизма, будет бороться с бесчинствами, что творят поборники этих агрессивных разрушительных идей. Правда и справедливость на нашей стороне», — сказал Путин.

«Вся страна, общество, народ поддерживают участников специальной военной операции. Мы гордимся их смелостью и решительностью», — произнес после этого российский президент. «Специальной военной операцией» или СВО в России называют войну в Украине.

Участники вторжения в Украину также прошли по Красной площади. Как сообщали российские СМИ, из более 11 тыс. военнослужащих, принимающих участие в параде, полторы тысячи — «бойцы спецоперации».

Хотя Путин почти не говорил о продолжающейся более трех лет войне в Украине, об участниках «специальной военной операцией» постоянно упоминал диктор, представляя марширующие по площади подразделения.

Иностранцы на параде

Рассказывает военный обозреватель Русской службы Би-би-си Павел Аксенов

В параде на Красной площади также участвовали военные из 13 стран — Азербайджана, Вьетнама, Беларуси, Египта, Казахстана, КНР, Кыргызстана, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Предположения о том, что в Москве пройдут строем и военные КНДР, не подтвердились. Однако уже после парада Путин подошел к северокорейским офицерам в парадной форме, а ведущая телетрансляции предположила, что президент России благодарит их за участие в боевых действиях в Курской области.

Россия пыталась заложить традицию участия иностранных войск на параде в 2010-х годах. Первая попытка в 2010 году была впечатляющей — по Красной площади в Москве прошли солдаты из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Украины, а также из западных стран — США, Великобритании, Польши и Франции.

Однако через пять лет 70-летие Победы Россия встречала уже после аннексии Крыма и начала войны в Украине. Отношения России с западными странами к тому моменту резко обострились, и это отразилось на составе участников парада. Тогда на него приехали военные из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Индии, Монголии, Сербии и Китая.

В 2020 году, в год 75-летнего юбилея Победы, из-за пандемии коронавируса Россия перенесла парад на 24 июня — день первого Парада Победы в 1945 году. Тогда к набору иностранных участников 2015 года присоединились военнослужащие из Молдовы, Туркменистана и Узбекистана.

Новая и старая военная техника на параде

Рассказывает Павел Аксенов

Последние два года парады были намного более «скромные», чем до полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

В них было меньше бронетехники — в частности, отсутствовали новые бронемашины, которые традиционно участвовали в парадах с 2015 года: «Армата», «Курганец» и другие.

С одной стороны, это могло быть вызвано критикой российской армии, которая в течение войны все больше использует на поле боя не новейшие танки и БМП, а устаревшие системы и даже гражданские автомобили. С другой стороны, российской армии могло просто не хватать обычной техники для парада.

В 2025 году, в год 80-летия окончания Второй мировой войны, российские власти постарались вернуть параду прежний размах и блеск хотя бы отчасти.

На нем показали новые колесные самоходные артиллерийские установки 2С44 «Гиацинт К» и 2С43 «Мальва», а также беспилотники — дальние Shahed (в России их называют «Герань») и «Гарпии», разведывательные «Орланы» и дроны-камикадзе «Ланцет».

Из экспериментальных машин проехали только БМП «Курганец-25» и «Бумеранг» — танк Т-14 «Армата», САУ «Коалиция», как и другие новинки парада 2015 года, на Красной площади не появились.

ЗРК С-400.

Остальную технику, даже если она впервые участвовала в параде, новой можно назвать довольно условно. Например, в параде участвовали БМП с новыми боевыми модулями «Бережок».

Эти машины — попытка улучшить существующие устаревшие боевые машины пехоты за счет установки модулей с новым артиллерийским вооружением, системами наведения и управления огнем. Они уже были задействованы на войне в Украине.

Тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка» — колесную версию «Солнцепека» — на параде показали впервые, но она известна уже несколько лет, и новой ее тоже назвать трудно.

Авиационная составляющая парада тоже была более скромной, чем обычно. В небе пролетела только совместная группа истребителей Су-30 и МиГ-29 из пилотажных групп «Стрижи» и «Витязи» и восьмерка штурмовиков Су-25 с цветными дымами.