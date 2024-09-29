Папа римский Франциск подвергся острой критике в Бельгии

Во время визита в Левенский католический университет папе римскому было зачитано письмо преподавателей и студентов, в котором они подробно изложили ряд наиболее актуальных проблем современности.

Среди них - социальное неравенство, социальная несправедливость, климатический кризис и роль женщин в католической церкви. Понтифику было заявлено, что на вершине церкви нет женщин и что их интеллектуальный вклад игнорируется.

Корреспондент Euronews Шона Мюррей побывала на месте событий.

Во время своего визита в Бельгию понтифик подвергся острой критике: за сокрытие случаев сексуального насилия со стороны священнослужителей и за отставание от времени в вопросах принятия женщин и ЛГБТК+ сообщества в церкви.

И все это до того, как Франциск встретился с людьми, наиболее пострадавшими от католической церкви в Бельгии, - мужчинами и женщинами, которых в детстве насиловали и растлевали священники. Семнадцать жертв насилия провели два часа с Франциском в пятницу вечером, рассказав ему о своих травмах, стыде и боли и потребовав от церкви возмещения ущерба.

Франциск выразил свое раскаяние, попросил прощения и пообещал сделать все возможное, чтобы подобные злоупотребления никогда не повторились. "Это наш позор и унижение", - сказал он в своем первом публичном выступлении на бельгийской земле.

Франциск уже посещал страны с печальным наследием церковных преступлений. В 2018 году он принес извинения ирландцам, пережившим насилие, а в 2022 году отправился в Канаду, чтобы искупить вину за управляемые церковью школы-интернаты, которые травмировали целые поколения коренных народов.

Но трудно вспомнить хоть один день, когда лидер католической церкви с 1,3 млрд последователей подвергался бы столь резкой публичной критике со стороны высших институциональных фигур страны - членов королевской семьи, правительства и научных кругов - по поводу преступлений церкви и ее, казалось бы, глухой реакции на требования современных католиков.

Люк Селс, ректор Левенского католического университета, 600-летие которого стало официальным поводом для поездки Франциска в Бельгию, сказал Папе, что скандалы, связанные со злоупотреблениями, настолько ослабили моральный авторитет церкви, что ей следовало бы провести реформы, если она хочет вернуть себе уважение и значимость.

"Разве церковь не стала бы теплее, если бы женщины заняли видное место, самое видное место, в том числе и в священстве? - спросил Селлс у Папы. - Разве церковь в нашем регионе не приобрела бы моральный авторитет, если бы не была столь жесткой в своем подходе к вопросам пола и разнообразия? И если бы она, как это делает университет, больше раскрывала свои объятия для сообщества ЛГБТК+?"

Эти комментарии, безусловно, отражают взгляды европейских социальных прогрессистов. Но они также отражают реформаторские взгляды церкви, которые Франциск в определенной степени принял, стремясь сделать вселенскую церковь более актуальной и отвечающей потребностям современных католиков.

День начался с того, что король Филипп приветствовал Франциска в Лакенском дворце, резиденции королевской семьи Бельгии, и, указав на скандалы с жестоким обращением и принудительным усыновлением, потребовал от церкви "непрестанной работы" - чтобы искупить преступления и помочь жертвам исцелиться.

Премьер-министр Александр де Кроо, которому также было позволено выступить в виде исключения из типичного ватиканского протокола, говорил о необходимости "конкретных шагов" для раскрытия всех масштабов скандала с насилием и потребовал поставить интересы жертв выше интересов церкви.

"Жертвы должны быть услышаны. Они должны быть в центре внимания. Они имеют право на правду. Проступки должны быть признаны, - сказал он Папе. - Когда что-то идет не так, мы не можем мириться с сокрытием. Чтобы иметь возможность смотреть в будущее, церковь должна признать свое прошлое".

Это была одна из самых острых приветственных речей, когда-либо адресованных Папе во время зарубежной поездки, где в соответствии с правилами дипломатического протокола публичные высказывания обычно не содержат возмущения.

Но заданный тон подчеркнул, насколько острым остается скандал со злоупотреблениями в Бельгии, где два десятилетия разоблачений систематических сокрытий подорвали доверие к иерархии и способствовали общему упадку католицизма и влияния некогда могущественной церкви.

Жертвы требуют от церкви компенсаций

В целом жертвы преступлений приветствовали слова представителей церкви и государства. Один из них, Эммануэль Хенкенс, сказал, что "в какой-то степени они дошли до сути зла и что больше невозможно смотреть на это сквозь пальцы".

А другой человек, переживший насилие, Коэн Ван Сумере, сказал, что теперь церкви необходимо предоставить жертвам значительные денежные компенсации.

"Если вы хотите двигаться к прощению и примирению, недостаточно просто сказать "мне жаль", вы должны взять на себя последствия, которые это влечет за собой, и компенсировать ущерб", - сказал Ван Сумере. По его словам, то, что выплатила бельгийская церковь, "равносильно милостыне", а полученная им компенсация за насилие даже не покрывает расходов на терапию.

Жертвы, 17 из которых встретились с Франциском в резиденции Ватикана в пятницу вечером, написали ему открытое письмо с требованием создать универсальную систему церковных компенсаций за пережитые ими травмы. В заявлении, сделанном после встречи, Ватикан сообщил, что Франциск изучит их просьбы.

"Папа смог выслушать и проникнуться их страданиями, выразил благодарность за их мужество и чувство стыда за то, что они пережили в детстве из-за священников, которым их доверили", - говорится в заявлении пресс-секретаря Ватикана.

Откровения об ужасающем скандале в Бельгии, связанном со злоупотреблениями, собирались по крупицам на протяжении четверти века. В 2010 году прогремел настоящий взрыв, когда самому долгоживущему епископу страны, епископу Брюгге Роджеру Вангелуве, позволили уйти в отставку без наказания после признания в том, что он 13 лет подвергал сексуальному насилию своего племянника.

Франциск лишил Вангелуве сана сан только в начале этого года, что явно было сделано для того, чтобы устранить источник возмущения бельгийцев перед его визитом.

В сентябре 2010 года церковь опубликовала 200-страничный отчет, в котором говорилось, что 507 человек рассказали о том, что подвергались растлению со стороны священников, в том числе когда им было всего 2 года. В отчете говорится о по меньшей мере 13 случаях самоубийств со стороны жертв и еще 6 попытках.

Жертвы и защитники говорят, что эти данные - лишь верхушка айсберга и что истинный масштаб скандала гораздо больше.

В своих выступлениях Франциск настаивал на том, что церковь "твердо и решительно" решает проблему насилия, реализуя профилактические программы, выслушивая жертв и сопровождая их в исцелении.

Но после поразительной выволочки со стороны премьер-министра и короля Франциск отошел от сценария, чтобы выразить раскаяние церкви за скандал и заявить о своей решимости положить этому конец.

"Церковь должна покаяться, просить прощения и пытаться разрешить эту ситуацию с христианским смирением и использовать все возможности, чтобы это не повторилось, - сказал Франциск. - Но даже если речь идет только об одной (жертве), этого достаточно, чтобы покаяться".