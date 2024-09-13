Пахнет коммунизмом и национал-социализмом: Пабрикс возмущен новой идеей ЕС

«Здесь позиция Латвии должна быть однозначно отрицательной, поскольку такого рода нарушение конфиденциальности абсолютно неприемлемо. Я не представляю, как можно до этого додуматься в демократическом обществе! Пахнет коммунизмом или национал-социализмом», - написал он.
«Я очень хочу знать позицию Латвии в Европейском Союзе и призываю всех выступить против такого контроля. Как гражданин свободной страны я считаю это недопустимым вмешательством», - продолжил Пабрикс в комментариях.
Многие компании указывают на опасность таких предложений, указывая на то, попытки ослабить или обойти сквозное шифрование под предлогом борьбы с незаконным контентом ставят под угрозу основополагающие права на неприкосновенность частной жизни и конфиденциальность коммуникаций для всех пользователей. Любые исключения в системе шифрования открывают опасные лазейки для злоупотреблений и массового наблюдения, подрывая саму суть защищённых каналов связи.
Šeit Latvijas pozīcijai jābūt viennozīmīgi noraidošai, jo šāda veida privātuma pārkāpums ir absolūti nepieļaujams. Nespēju iedomāties kā demokrātiskā sabiedrībā var tik tālu aizdomāties! Smaržo pēc komunisma vai nacionālsociālisma. pic.twitter.com/npXCFNgFq3— Artis Pabriks (@Pabriks) September 13, 2024