Пахнет коммунизмом и национал-социализмом: Пабрикс возмущен новой идеей ЕС

«Здесь позиция Латвии должна быть однозначно отрицательной, поскольку такого рода нарушение конфиденциальности абсолютно неприемлемо. Я не представляю, как можно до этого додуматься в демократическом обществе! Пахнет коммунизмом или национал-социализмом», - написал он.

«Я очень хочу знать позицию Латвии в Европейском Союзе и призываю всех выступить против такого контроля. Как гражданин свободной страны я считаю это недопустимым вмешательством», - продолжил Пабрикс в комментариях.

Многие компании указывают на опасность таких предложений, указывая на то, попытки ослабить или обойти сквозное шифрование под предлогом борьбы с незаконным контентом ставят под угрозу основополагающие права на неприкосновенность частной жизни и конфиденциальность коммуникаций для всех пользователей. Любые исключения в системе шифрования открывают опасные лазейки для злоупотреблений и массового наблюдения, подрывая саму суть защищённых каналов связи.