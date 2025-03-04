Пабрикс: Трампа не интересует справедливый мир

По его словам, в настоящее время очень трудно поверить в то, что администрация президента США будет придерживаться ст. 5 договора НАТО.

В то же время Пабрикс отметил, что не нужно впадать в панику, так как немедленных драматических изменений не произойдет, однако необходимо очень тщательно работать над укреплением безопасности. "Это большая и, возможно, последняя возможность для Западной Европы, особенно для Германии, не только помочь Украине, но и наконец всерьез заняться безопасностью", - заявил бывший глава Минобороны в социальных сетях.

По словам Пабрикса, приостановка помощи Украине означает, что планы Трампа никогда не были направлены на достижение справедливого мира, а на возобновление сотрудничества с Россией. Трамп, очевидно, надеется на определенную дружбу с Россией, однако Пабрикс не думает, что она будет долгой, если дело дойдет до открытого конфликта между США и Китаем.

По мнению Пабрикса, решение Трампа о приостановке военной помощи Украине не приведет к немедленному прекращению военных действий, поскольку она обладает собственным военным потенциалом. Он подчеркнул, что важен вопрос о том, приостановят ли США свою помощь в области разведки и раннего предупреждения.

Комментарий press.lv:

Коротко напомним, что именно при Пабриксе в Минобороны случился скандал с закупкой еды на 200 миллионов евро.