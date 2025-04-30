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Отправить на принудительное лечение: для проблемных подростков придуманы жесткие правила

© LETA 30 апреля, 2025 08:49

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Комиссия по правам человека и общественным делам Сейма Латвии в среду рассмотрит предложения Министерства здравоохранения по порядку обязательного лечения несовершеннолетних с зависимостями, сообщили агентству LETA в министерстве.

Для усиления поддержки подростков, которые чрезмерно и вредоносно употребляют психоактивные вещества, разработаны новые положения закона. Они предусматривают чёткий и оперативный механизм направления несовершеннолетних на обязательное наркологическое лечение в стационар, подчёркивают в министерстве. Эти инициативы будут представлены в парламентской комиссии.

Согласно повестке дня Сейма, на заседание приглашены представители Министерства здравоохранения, Министерства благосостояния, Министерства юстиции, Министерства охраны среды и регионального развития, Министерства внутренних дел, Государственной канцелярии, Государственной полиции, Министерства финансов, Бюро омбудсмена, Центра защиты прав детей, Рижской думы, Детской клинической университетской больницы, а также представители неправительственных организаций.

Как поясняют в министерстве, разработанное регулирование основывается на сбалансированном подходе — обеспечении защиты жизни и здоровья ребёнка при соблюдении прав человека и механизмов судебного контроля.

Согласно поправкам, в течение 72 часов после помещения в стационар специалисты должны будут оценить риски для здоровья, жизни и социальной среды подростка, чрезмерно употребляющего наркотики, и принять решение о необходимости обязательного лечения.

 В случае положительного решения оно будет немедленно передано на утверждение в суд. В процесс также будут вовлечены социальные службы, органы опеки и полиция, которые предоставят информацию для оценки рисков.

Решение суда об обязательном лечении будет подлежать немедленному исполнению, а медицинское учреждение обязано будет организовать перевод несовершеннолетнего в место дальнейшего наркологического лечения.

Решение суда можно будет обжаловать — рассмотрение апелляции должно пройти в течение пяти дней.

Если несовершеннолетний самовольно покинет лечебное учреждение, об этом будет незамедлительно проинформирована Государственная полиция и законный представитель, предусмотрено в поправках.

Новая система разработана Министерством здравоохранения в сотрудничестве с Министерством юстиции, Министерством благосостояния, Департаментом благосостояния Рижской думы и другими муниципалитетами, а также с учётом рекомендаций омбудсмена.

 Параллельно министерство продолжает работу над поправками к закону об обороте наркотических, психотропных веществ и лекарств, а также прекурсоров. Эти изменения предполагают освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности за повторное употребление наркотиков, с целью содействия их ресоциализации. Законопроект был направлен на общественное обсуждение в феврале.

В министерстве подчёркивают, что декриминализация употребления наркотиков среди несовершеннолетних невозможна без развития дополнительных социальных услуг и совершенствования правового регулирования.

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