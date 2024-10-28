Отправит ли НАТО войска в Северную Корею из-за Украины? Мнение латвийских политологов

При этом даже открытое участие Северной Кореи в войне в Украине не приведет к тому, что в войну вступит НАТО, считает генсек Латвийской Трансатлантической организации Сигита Струберга. На данный момент все усилия Северной Кореи направлены на то, чтобы увеличить возможности влияния на международном уровне.

«Это игрок, сильно зависящий от Китая в вопросах поддержки, поставок, но являющийся маленьким. И это доставляет Китаю довольно много головной боли. Да, тут есть идеологическая дружба, это единственное государство, с кем у Китая есть военное соглашение. Но понятно, что эти режимы пошли совершенно разными путями. Например, на северо-востоке Китая люди просто не хотя жить, потому что Северная Корея торгует своей непредсказуемостью; гранатой, которую она держит в руках. И этим, к сожалению, пользуется Путин», - сказала Уна Александра Берзиня-Черенкова.

Она отметила, что Северная Корея уже, судя по всему, участвует в войне: «Мы видим и военные поставки, и встречи, и заявления о вечной дружбе между РФ и Северной Кореей. Это ось дестабилизации, а РФ поддерживает принцип «чем хуже, тем лучше».

Для Китая, с одной стороны, это тоже плюс, поскольку это создает давление на существующий миропорядок, основывающийся на сильных США. С другой стороны, поддержка действий Северной Кореи для Китая является негативным фактором».

Китай, говорит эксперт, заинтересован в нынешнем положении вещей, а не в том, что Северная Корея развалится, что спровоцирует миграцию в Китай или объединение Кореи.

Генсек Латвийской Трансатлантической организации Сигита Струберга заявила, что Северная Корея крайне открыто участвует в войне против Украины, поскольку уже давненько отправляет Москве ракеты и снаряды, а также поскольку уже были сообщения о гибели ее военных.

«Это очень прагматичная дружба. Даже не дружба, а торговля. Одни продают, другие покупают. Ходят слухи, что за каждого корейского солдата РФ платит Пхеньяну по две тысячи долларов. И это не значит, что эти средства доходят до семей этих солдат», - отметила она.

Впрочем, считает она, даже прямое участие Северной Кореи в войне не вынудит НАТО отправить войска ни в Северную Корею, ни в Украину.

«Это будет дальнейшее давление. Страны НАТО и организация в целом будут рассматривать экономические инструменты и способы, как передать больше вооружений, чтобы, дай Бог, поддержка Украины была более эффективной. НАТО не пойдет воевать в Украину. Но я думаю, осознание того, что это экзистенциональный вопрос для Европы, приведет к более быстрому реагированию», - сказала Струберга.

Уна Александра Берзиня-Черенкова, в свою очередь, отметила, что участие Северной Корее в войне говорит об объединении театров действия — европейского и дальневосточного, поскольку война в Украине и происходящее на Дальнем Востоке тесно переплелись между собой. «И потому, например, Япония и Южная Корея все чаще появляются на саммитах НАТО в качестве высоких гостей. Их волнует, что привычный миропорядок рушится. И они понимают, что война, которую ведет РФ против Украины, усиливает агентов хаоса, которые являются проблемой у них дома», - заявила Берзиня Черенкова.