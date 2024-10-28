Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 28. Октября Завтра: Antonina, Ninona, Nina, Oksana

Отправит ли НАТО войска в Северную Корею из-за Украины? Мнение латвийских политологов

© Lsm.lv 28 октября, 2024 15:16

Важно 0 комментариев

Участие Северной Кореи в войне против Украины является объединением театров действий, когда больше нет разделения на европейский и дальневосточный, заявила в эфире программы «Открытый разговор» Латвийского радио 4 доктор политологии, глава Центра исследований Китая Рижского университета им. Страдиня Уна Александра Берзиня-Черенкова.

При этом даже открытое участие Северной Кореи в войне в Украине не приведет к тому, что в войну вступит НАТО, считает генсек Латвийской Трансатлантической организации Сигита Струберга. На данный момент все усилия Северной Кореи направлены на то, чтобы увеличить возможности влияния на международном уровне.

«Это игрок, сильно зависящий от Китая в вопросах поддержки, поставок, но являющийся маленьким. И это доставляет Китаю довольно много головной боли. Да, тут есть идеологическая дружба, это единственное государство, с кем у Китая есть военное соглашение. Но понятно, что эти режимы пошли совершенно разными путями. Например, на северо-востоке Китая люди просто не хотя жить, потому что Северная Корея торгует своей непредсказуемостью; гранатой, которую она держит в руках. И этим, к сожалению, пользуется Путин», - сказала Уна Александра Берзиня-Черенкова.

Она отметила, что Северная Корея уже, судя по всему, участвует в войне: «Мы видим и военные поставки, и встречи, и заявления о вечной дружбе между РФ и Северной Кореей. Это ось дестабилизации, а РФ поддерживает принцип «чем хуже, тем лучше».

Для Китая, с одной стороны, это тоже плюс, поскольку это создает давление на существующий миропорядок, основывающийся на сильных США. С другой стороны, поддержка действий Северной Кореи для Китая является негативным фактором».

Китай, говорит эксперт, заинтересован в нынешнем положении вещей, а не в том, что Северная Корея развалится, что спровоцирует миграцию в Китай или объединение Кореи.

Генсек Латвийской Трансатлантической организации Сигита Струберга заявила, что Северная Корея крайне открыто участвует в войне против Украины, поскольку уже давненько отправляет Москве ракеты и снаряды, а также поскольку уже были сообщения о гибели ее военных.

«Это очень прагматичная дружба. Даже не дружба, а торговля. Одни продают, другие покупают. Ходят слухи, что за каждого корейского солдата РФ платит Пхеньяну по две тысячи долларов. И это не значит, что эти средства доходят до семей этих солдат», - отметила она.

Впрочем, считает она, даже прямое участие Северной Кореи в войне не вынудит НАТО отправить войска ни в Северную Корею, ни в Украину.

«Это будет дальнейшее давление. Страны НАТО и организация в целом будут рассматривать экономические инструменты и способы, как передать больше вооружений, чтобы, дай Бог, поддержка Украины была более эффективной. НАТО не пойдет воевать в Украину. Но я думаю, осознание того, что это экзистенциональный вопрос для Европы, приведет к более быстрому реагированию», - сказала Струберга.

Уна Александра Берзиня-Черенкова, в свою очередь, отметила, что участие Северной Корее в войне говорит об объединении театров действия — европейского и дальневосточного, поскольку война в Украине и происходящее на Дальнем Востоке тесно переплелись между собой. «И потому, например, Япония и Южная Корея все чаще появляются на саммитах НАТО в качестве высоких гостей. Их волнует, что привычный миропорядок рушится. И они понимают, что война, которую ведет РФ против Украины, усиливает агентов хаоса, которые являются проблемой у них дома», - заявила Берзиня Черенкова.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Эстонская православная церковь создала новую общину: с настоятелем, но пока без прихожан

Мир 18:42

Мир 0 комментариев

Сайт Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) сообщает, что в Кейла создана новая община. Уже назначено богослужение и настоятель, но прихожан в новом приходе пока нет. Rus.Postimees выяснил, что означает община без прихожан и кто будет отцом-настоятелем.

Сайт Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) сообщает, что в Кейла создана новая община. Уже назначено богослужение и настоятель, но прихожан в новом приходе пока нет. Rus.Postimees выяснил, что означает община без прихожан и кто будет отцом-настоятелем.

Читать
Загрузка

На страже детского сна: омбудсмен и медики призывают не начинать уроки раньше 8 часов утра

Важно 18:17

Важно 0 комментариев

Омбудсмен призывает правительство до 31 марта следующего года постановить, что уроки, факультативные занятия и консультации в школах не могут начинаться раньше 8 часов утра, сообщает LSM+ со ссылкой на Бюро омбудсмена.

Омбудсмен призывает правительство до 31 марта следующего года постановить, что уроки, факультативные занятия и консультации в школах не могут начинаться раньше 8 часов утра, сообщает LSM+ со ссылкой на Бюро омбудсмена.

Читать

Министерство: денег пока хватает только на одну колею Rail Baltica

Бизнес 18:11

Бизнес 0 комментариев

Министерство сообщений  внесло в правительство доклад о сценариях реализации проекта Rail Baltica. В документе говорится, что на первом этапе реально наскрести средства лишь на одну железнодорожную колею. При этом сама насыпь и прилегающие территории будут подготовлены к прокладке, в перспективе, второй колеи, чтобы можно было организовать прохождение поездов в двух направлениях (условно к польской границе и обратно).

Министерство сообщений  внесло в правительство доклад о сценариях реализации проекта Rail Baltica. В документе говорится, что на первом этапе реально наскрести средства лишь на одну железнодорожную колею. При этом сама насыпь и прилегающие территории будут подготовлены к прокладке, в перспективе, второй колеи, чтобы можно было организовать прохождение поездов в двух направлениях (условно к польской границе и обратно).

Читать
Загрузка

Разница со Швецией почти в 40 раз: за неделю цены на электричество в Латвии снова выросли вдвое

Важно 18:04

Важно 0 комментариев

Средняя цена на электроэнергию в Латвии на прошлой неделе выросла в 2,1 раза и составила 120,11 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщили агентству LETA представители АО "Latvenergo".

Средняя цена на электроэнергию в Латвии на прошлой неделе выросла в 2,1 раза и составила 120,11 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщили агентству LETA представители АО "Latvenergo".

Читать

CSDD ужесточает экзамен по теории и повышает цены на ряд услуг: техосмотр, сдача экзамена и т.д.

Выбор редакции 18:01

Выбор редакции 0 комментариев

С нового года грядут изменения в некоторых услугах CSDD. В том числе, усложнится теоретический экзамен на получение автомобильных прав, об этом рассказал руководитель Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD, ДБДД) Айвар Аксенокс, пишет   rus.lsm.lv.

С нового года грядут изменения в некоторых услугах CSDD. В том числе, усложнится теоретический экзамен на получение автомобильных прав, об этом рассказал руководитель Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD, ДБДД) Айвар Аксенокс, пишет   rus.lsm.lv.

Читать

Женщина в шоке от airBaltic: аннулировали билет и оставили в аэропорту Берлина

Латышские СМИ 17:57

Латышские СМИ 0 комментариев

О шокирующем опыте сотрудничества с airbaltic рассказала в сети Х жительница Латвии. Она поделилась своим опытом. По милости авиакомпании ей пришлось задержаться в аэропорту Берлина, рассказывает la.lv.

О шокирующем опыте сотрудничества с airbaltic рассказала в сети Х жительница Латвии. Она поделилась своим опытом. По милости авиакомпании ей пришлось задержаться в аэропорту Берлина, рассказывает la.lv.

Читать

Вместо жильцов голосуют «мертвые души»? Интересная история в одном из юрмальских домов

Важно 17:42

Важно 0 комментариев

Выходец из Латвии Ефим Ш., гражданин Германии, в прошлом году купил квартиру в жилом комплексе в Юрмале, с расчетом  регулярно приезжать на отдых в родные края. Но столкнулся с действиями  со стороны управляющей компании, которые считает вопиющими, о чем он поделился с press.lv.

Выходец из Латвии Ефим Ш., гражданин Германии, в прошлом году купил квартиру в жилом комплексе в Юрмале, с расчетом  регулярно приезжать на отдых в родные края. Но столкнулся с действиями  со стороны управляющей компании, которые считает вопиющими, о чем он поделился с press.lv.

Читать