Отменено требование о возвращении фур в страну регистрации каждые восемь недель

Министерство заявило, что Латвия довольна этим решением, поскольку Латвия вместе с другими государствами-членами возражала против элементов пакета, которые противоречили принципу пропорциональности, свободному рынку и климатическим условиям.

По мнению министерства, утвержденный в 2020 году «Пакет мобильности» в целом создает негативный прецедент и содержит положения, направленные не на развитие сектора, а на ограничение деятельности определенных региональных перевозчиков.

Требования, изложенные в пакете в целом, не способствуют укреплению единого рынка Европейского союза (ЕС), создают значительное административное бремя, особенно для малых и средних предприятий, не соответствуют климатической политике ЕС и могут оказать негативное влияние на безопасность дорожного движения, отмечают в министерстве.

Минсообщения подчеркивает, что эти правила не только неоправданно обременяют отрасль, но и, прежде всего, «искусственно» создают дополнительные порожние поездки. Но главное - правило возврата в страну регистрации оказывает значительное влияние на страны, географически расположенные дальше от центра ЕС, которым требуется больше времени, чтобы добраться из одного пункта в другой.

Министерство отмечает, что несколько государств-членов ЕС подали иски по этому делу, касающиеся нескольких аспектов «Мобильности», таких как запрет на регулярный или компенсационный еженедельный отдых водителей в транспортном средстве, обязанность перевозчиков организовывать работу своих водителей таким образом, чтобы они каждые четыре недели возвращались в центр деятельности компании или к месту жительства, и другие требования.

В своем решении суд отклонил эти требования, за исключением обязанности возвращать транспортное средство каждые восемь недель.

С 21 февраля 2022 года пакет ЕС по мобильности обязывает перевозчика обеспечить возврат транспортных средств, используемых для международных перевозок, находящихся в собственности компании, в страну регистрации компании не менее чем через восемь недель после отправления.