Откуда вокруг новой детской площадки в Зиепниеккалнсе столько битого стекла? Мамы в шоке

«Мы были в восторге от новой детской площадки. Gошли с ребенком, чтобы насладиться ею, но вскоре увидели, что площадка, прямо рядом со скамейками, усеяна стеклом. Другие посетители детской площадки тоже были возмущены, в том числе один джентльмен, который собирался позвонить обслуживающей компании. Дозвониться до них не удалось, и нам пришлось поспешно удалиться. У меня осталось такое горькое чувство. Уточните, пожалуйста, действительно ли те, кто строил и обслуживал этот объект, не замечали стекла вокруг него? Кто будет эти стекла собирать?», - обратилась в редакцию мама Илзе.

Журналисты проверили слова мамы и на самой площадке битого стекла не нашли, зато его осколки были в избытке по всей территории вокруг неё.

Местные жители рассказывают, что до благоустройства парк был основательно запущен и в нем обитали бомжи.

Рижская дума в курсе ситуации и планирует в ближайшее время усилить уборку. Там отрицают какую-либо связь стекла со строительством площадки.

«В ходе строительных работ слой грунта на детской площадке был восстановлен до толщины 30 сантиметров. Перед сдачей работ был уложен слой песка и проведен осмотр площадки, такую площадку не приняли бы со стеклом», - уверена представитель департамента мобильности Рижской думы Лелде Рудзика.

Как оказалось, обслуживанием площадки «Ziepniekalna kāpā» занимается нанятая компания. Уборку проводят три раза в неделю. При необходимости, если поступает сообщение о загрязнении детской площадки, например, о наличии на ней осколков стекла, работы выполняются бригадой технического обслуживания в оперативном порядке.

После сообщения о стеклах, уборкой занялась специальная бригада.