Отделение больницы Страдыня закрыто для посетителей: обнаружена очень опасная бактерия

В связи с этим в Центре временно приостановлены очные посещения пациентов. Хотя бактерия впоследствии была обнаружена и у других пациентов, по информации больницы, их состояние здоровья не пострадало. Все они получили соответствующую медицинскую помощь, ситуация находится под строгим контролем, и причин для беспокойства нет.

Как пояснила представитель больницы Эвия Милейко, подобные случаи распространения мультирезистентных бактерий время от времени происходят в больницах не только Латвии, но и всей Европы. Каждый такой случай тщательно анализируется с целью усиления мер контроля за инфекциями.

В PSKUS подчёркивают, что устойчивость бактерий может развиваться не только в результате человеческой деятельности, но и быть врождённой из-за генетических мутаций, как это произошло и в данном случае.

В больнице прогнозируют, что несмотря на реализуемые меры профилактики и контроля, количество подобных случаев в будущем может возрасти. Поэтому особенно важно повышать осведомлённость общества, рационально использовать антибиотики и усиливать контроль за инфекциями в медицинских учреждениях.

«Мы активно работаем над тем, чтобы предотвратить распространение подобных инфекций: регулярно обучаем персонал, усиливаем гигиенические протоколы и контролируем применение антибиотиков», — подчёркивают в PSKUS.

Как уже сообщалось ранее, в связи с эпидемиологической ситуацией в Центре лёгочных заболеваний и торакальной хирургии временно приостановлены очные посещения пациентов. Для предотвращения распространения выявленной бактерии проводится усиленная уборка и дезинфекция помещений.

Руководство PSKUS подчёркивает, что ничего экстраординарного не произошло — уборка будет завершена в течение нескольких дней, и работа центра продолжится в обычном режиме.

Родственников пациентов своевременно проинформировали, чтобы они не планировали визиты в ближайшие дни. В случае необходимости больница призывает связываться с лечащими врачами по телефону. С пульмонологами можно связаться по номерам: 67 069 214 и 67 069 558, с торакальными хирургами — по 67 069 206 и 67 069 439.

В Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC) агентству LETA пояснили, что устойчивость к антибиотикам развивается вследствие мутаций в генах бактерий. Основной причиной развития устойчивости к антибактериальным средствам является чрезмерное использование антибиотиков. При их применении чувствительные бактерии погибают, тогда как устойчивые продолжают размножаться. Эти бактерии могут передаваться от человека к человеку и вызывать инфекции даже у тех, кто не принимал антибиотики.