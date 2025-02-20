От Пентагона требуют сокращать оборонный бюджет на 8% в год

Министр обороны Пит Хегсет по поручению администрации Дональда Трампа приказал высшему руководству Пентагона и вооруженных сил США разработать планы по сокращению оборонного бюджета на 8% ежегодно в течение следующих пяти лет. Об этом говорится в служебной записке, выдержки из которой The Washington Post (WP) публикует в среду, 19 февраля.

В записке, датированной 18 февраля, Хегсет распорядился, чтобы предложения были готовы к 24 февраля.

При этом в записке перечислены 17 областей, которые могут быть выведены из-под сокращений. Речь идет об операциях с участием военных на южной границе США, модернизации ядерного оружия и противоракетной обороны, приобретении подлодок, беспилотников одностороннего действия и других боеприпасов.

"Железный купол для Америки"

В то же время сэкономленные за счет других областей средства могут быть "перераспределены" и направлены на новые оборонные приоритеты администрации Трампа.

По словам высокопоставленного представителя Пентагона Роберта Салессеса, речь идет, в частности, о "Железном куполе для Америки" - экспансивной системе противоракетной обороны. По его словам, в бюджете на следующий год на эти цели могут быть зарезервированы 50 млрд долларов (47 млрд евро).

Бюджет Пентагона на 2025 год составляет около 850 млрд долларов (814 млрд евро).

Европейское командование - не в приоритете

Бюджетная директива Хегсета последовала за распоряжением администрации Трампа, в котором запрашивались списки тысяч сотрудников Минобороны, находящихся на испытательном сроке и подлежащих увольнению на этой неделе. Испытательный срок в министерстве может длиться от одного до трех лет - в зависимости от должности, напоминает издание.

Предлагаемые сокращения, если они будут приняты, станут крупнейшей попыткой ограничить расходы Пентагона с 2013 года.

В служебной записке особо говорится о выделении средств на Индо-Тихоокеанское и Северное командования. В то же время аналогичной оговорки нет в отношении Европейского командования, которое играет важную роль в поддержке Украины.