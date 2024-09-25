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Осужденный за убийство американец ждал казни 26 лет. И дождался, несмотря на протесты прокурора и семьи убитой

© Meduza.io 25 сентября, 2024 15:08

Мир 0 комментариев

В Миссури казнили заключенного Марселласа Уильямса, осужденного за убийство женщины, совершенное в 1998 году. 55-летнему Уильямсу ввели смертельную инъекцию в тюрьме штата Миссури, подтвердил его адвокат журналистам ABC News.

CNN уточняет, что смертельная инъекция была введена Уильямсу в 18:01 местного времени. В 18:10 была констатирована смерть. Представители семьи убитой на казни не присутствовали.

Верховный суд штата дважды откладывал казнь Уильямса — в 2015 году по просьбе защиты, которой нужно было время для экспертизы, и в 2017-м — по решению губернатора Миссури. Однако позже пришедший ему на смену губернатор Майк Парсон настоял на приведении приговора в исполнение.

«Марселлас Уильямс должен был быть жив. Было много моментов, когда можно было принять решения, которые избавили бы его от смертной казни. Если есть хотя бы тень сомнения в невиновности, смертная казнь никогда не должна быть вариантом. Такой исход не послужил интересам правосудия», — сказал главный прокурор округа Сент-Луис Уэсли Белл.

Парсон в свою очередь заявил, что «ни один суд не нашел оснований для утверждений о невиновности Уильямса».

Марселласа Уильямса задержали в 1998 году после того, как социальная работница и бывший репортер St. Louis Post-Dispatch Фелиция Гейл была найдена мертвой в своем доме в пригороде Сент-Луиса с 43 ножевыми ранениями. Его обвинили в убийстве на основании показаний двух свидетелей и приговорили к смертной казни.

Адвокаты Уильямса несколько раз пытались добиться пересмотра приговора. В 2015 году Верховный суд Миссури отложил казнь, чтобы дать защите время на проведение экспертизы. Она показала, что ДНК Марселласа не совпадает с образцами ДНК, найденными на ноже, которым была убита Гейл, однако суд приговор не отменил. При этом, как выяснилось позже, во время сбора доказательств прокуроры брали нож руками без перчаток, оставив на нем свои следы.

В 2024 году прокурор округа Уэсли Белл также подал ходатайство об отмене приговора, указав, что ни одно из имеющихся вещественных доказательств не может быть связано с Уильямсом, а также что в жюри присяжных, которое выносило вердикт, был всего один чернокожий. Суд вновь оставил приговор в силе — несмотря на то, что против казни высказалась и семья убитой.

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Важно 18:13

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Бизнес 18:02

Бизнес 0 комментариев

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