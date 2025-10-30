Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Осторожно! За сутки мошенники похитили почти 160 000 евро

© LETA 30 октября, 2025 10:07

ЧП и криминал 0 комментариев

Департамент полиции и погранохраны Эстонии зарегистрировал в общей сложности 73 сообщения о телефонном и интернет-мошенничестве, в 12 из которых был причинен материальный ущерб на общую сумму почти 160 100 евро.

Значительная часть мошеннических звонков была совершена от имени Elektrilevi: людям предлагали заменить счетчик электроэнергии и под этим предлогом выманивали данные и деньги. Также поступил 31 звонок от имени Кассы здоровья (Tervisekassa) с предложением денежной компенсации. Кроме того, мошенники звонили от имени PPA (Департамента полиции и погранохраны), сообщая о необходимости заменить паспортный чип. Таких звонков было пять, но, к счастью, никто не пострадал.

43-летнему жителю Харьюмаа сначала позвонили якобы от Elektrilevi, а затем из полиции и банка. Мошенники ввели мужчину в заблуждение, выманили у него данные, и тот ввел свой PIN-код. Ущерб составил 60 000 евро. По схожей схеме у 34-летней жительницы Харьюмаа выманили более 31 000 евро.

В Йыгевамаа 69-летняя женщина получила в Facebook Messenger сообщение от знакомого, который попросил ее номер телефона и предложил поучаствовать в розыгрыше от Maxima. Затем у нее начали запрашивать банковские и личные данные, в том числе личный код, и попросили ввести коды Smart-ID. Ущерб составил 9000 евро. Речь идет о распространенной схеме: мошенники взламывают аккаунт в Facebook и пишут людям из списка друзей жертвы, чтобы создать доверие, будто бы данные запрашивает знакомый человек.

В Харьюмаа 43-летнему мужчине позвонили якобы от имени Кассы здоровья, полиции и банка, выманили его данные и убедили отнести банковскую карту в посылочный автомат. Ущерб составил 8400 евро. По аналогичной схеме у 25-летней жительницы Харьюмаа выманили 5000 евро.

В связи с расстрелом собак в Баусском крае уволен шеф муниципальной полиции

Важно 14:48

В связи с расстрелом собак в начале октября в Бауском крае уволен начальник муниципальной полиции Эгил Гайлис. Решение принято на основе промежуточного отчёта служебной проверки.

Те, кто должен был защищать: отцу и мачихе убитой Юстине увеличили сроки

Важно 14:39

В четверг, 30 октября, Латгальский окружной суд принял решение увеличить назначенное судом первой инстанции наказание Владимиру и Сандре Рейниковым по уголовному делу об убийстве семилетней Юстине. Срок тюремного заключения отца Юстине увеличен с 20 до 23 лет, а мачехи — с 17 до 20 лет. Обоим также назначен пробационный надзор на три года, пишет LSM+.

Как однушка на селе: сколько должен каждый житель Латвии, если разделить госдолг на всех

Новости Латвии 14:35

По состоянию на конец июня этого года государственный долг Латвии в расчете на одного жителя составлял 10 600 евро, свидетельствуют данные Совета по фискальной дисциплине (СФД).

Оксана и её космические чудики: живёт в Риге одна художница…

Для настроения 14:28

Одни верят в загробную жизнь, другие — в вечную любовь. А вот рижанка Оксана Мамонова, сколько себя помнит, чувствует окружающий мир совсем не так, как многие другие люди. Как художник, она в каждом воробышке, порхающем в городской толчее, видит то Принца, то Нищего…

Ринкевич вручал Путину майку, а Херманис ничем не лучше: Пуче прошёлся по «своим»

Важно 14:16

Публицист Армандс Пуче на pietiek.com прошелся своим пером по партии режиссера Алвиса Херманиса. 

Сможет ли Россия взять Таллин, Ригу или Вильнюс за 24 часа? Варламов выпустил об этом фильм. ВИДЕО

Важно 14:15

Блогер Илья Варламов, которого в России заочно приговорили к восьми годам и штрафу в размере более 99,5 млн рублей за распространение «фейков» об армии и уклонение от обязанностей иноагента, выпустил на YouTube видео, которое озаглавил "Что, если Россия вторгнется в страны Балтии? | Война с Эстонией, Латвией, Литвой, дроны, мобилизация".

Виктория Таран: «Мы не оставим вас одних — даже на перепутье неизвестности»

Стабильности! 14:15

Как партия Stabilitātei! помогает тем, кого поставили перед выдворением

