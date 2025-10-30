Осторожно! За сутки мошенники похитили почти 160 000 евро

Значительная часть мошеннических звонков была совершена от имени Elektrilevi: людям предлагали заменить счетчик электроэнергии и под этим предлогом выманивали данные и деньги. Также поступил 31 звонок от имени Кассы здоровья (Tervisekassa) с предложением денежной компенсации. Кроме того, мошенники звонили от имени PPA (Департамента полиции и погранохраны), сообщая о необходимости заменить паспортный чип. Таких звонков было пять, но, к счастью, никто не пострадал.

43-летнему жителю Харьюмаа сначала позвонили якобы от Elektrilevi, а затем из полиции и банка. Мошенники ввели мужчину в заблуждение, выманили у него данные, и тот ввел свой PIN-код. Ущерб составил 60 000 евро. По схожей схеме у 34-летней жительницы Харьюмаа выманили более 31 000 евро.

В Йыгевамаа 69-летняя женщина получила в Facebook Messenger сообщение от знакомого, который попросил ее номер телефона и предложил поучаствовать в розыгрыше от Maxima. Затем у нее начали запрашивать банковские и личные данные, в том числе личный код, и попросили ввести коды Smart-ID. Ущерб составил 9000 евро. Речь идет о распространенной схеме: мошенники взламывают аккаунт в Facebook и пишут людям из списка друзей жертвы, чтобы создать доверие, будто бы данные запрашивает знакомый человек.

В Харьюмаа 43-летнему мужчине позвонили якобы от имени Кассы здоровья, полиции и банка, выманили его данные и убедили отнести банковскую карту в посылочный автомат. Ущерб составил 8400 евро. По аналогичной схеме у 25-летней жительницы Харьюмаа выманили 5000 евро.