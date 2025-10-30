Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 30. Октября Завтра: Adina, Nadina, Ulla
Доступность

Оксана и её космические чудики: живёт в Риге одна художница… (1)

Редакция PRESS 30 октября, 2025 14:28

Для настроения 1 комментариев

Одни верят в загробную жизнь, другие — в вечную любовь. А вот рижанка Оксана Мамонова, сколько себя помнит, чувствует окружающий мир совсем не так, как многие другие люди. Как художник, она в каждом воробышке, порхающем в городской толчее, видит то Принца, то Нищего…

Уверена, что вскоре полотна моей собеседницы — ее волшебные зайцы, мудрый кот Мурр, хитрые деловые ежики — будут мечтой каждого уважающего себя коллекционера. Уже сегодня необычные работы Оксаны Мамоновой, которая всего пару раз мелькнула, как загадочная комета, на арт-выставках столицы, украшают дома людей, почувствовавших нерв ее огромного таланта художника.

Хрупкая, с глазами тревожной лани, молодая женщина с блестящими прядями волос, падающими на плечи свободно и легко, сидит напротив меня. Обращаю внимание на руки с тонкими пальцами, которые живут как бы отдельно от хозяйки: каждый жест ее руки волшебно многозначен.

Дверь в Зазеркалье

— Оксана, а что главное в художнике? — спрашиваю сразу о главном. Нет, ну честно, как возможно понять магию творчества? Вот на твоем холсте — зимородок, птичка такая. Сидит, клювик острый, каждое перышко — живое, окутанное дыханием приближающейся осени. Собирается в дальние края этот мудрый остроглазый Птиц, как выросший ребенок, улетающий зимовать на чужбину. Что его там ждет, добро или зло? Но, видя гордый поворот головы, думаю, все у него будет хорошо.

— Главное в художнике? — переспрашивает меня  Оксана и по-детски пожимает хрупкими плечами. — Все и есть главное, кистью или карандашом водит мое сердце. Думаю, желание творить (неважно, как и что) идет от Неба, от Мирозданья, от Бога: есть люди, рождающиеся такими чудиками, понимаете? Невозможно не делать то, чем я занимаюсь, без кистей и красок для меня нет жизни. Могу не есть и не пить, только дайте мне побыть наедине с моими холстами...

Не понимаю таких людей — по-хорошему сумасшедших. Но стараюсь постигнуть, почему один, рисуя грозу, получает козу.  А вот эта милая девушка, изображает вроде бы простого серого зайчика, но он получается почти генералом полей и царем мудрости. Как это возможно? Магия искусства, да. Я уже не говорю о тонкости ее письма, ее картины словно сплетены из янтарного средневекового кружева.

«Если только у тебя есть глаза, ты всюду увидишь сверкающие цукатные рощи, прозрачные марципановые замки — словом, всякие чудеса и диковинки» — эту строчку из сказки Эрнеста Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король» я бы отнесла к Оксане. Она именно такая.

— Зависаю в другом мире, когда рисую или леплю (у меня еще фигурки инопланетных существ с головами кошек рождаются просто семьями и космолетами), вдруг расцветает улыбкой, как у Моны Лизы, Оксана. — Меня окликают муж или дети, а я не слышу, я — не тут, я вне времени и пространства… Иногда я даже картошку, поставленную вариться, сжигала на плите — так уходила в Зазеркалье своих картин.

— Му-у-уж, де-е-ети? — удивляюсь я такому развороту в нашем разговоре. Мне казалось, что Оксана вроде феи мотыльков — порхает по своим волшебным кущам и творит. Но, оказывается, у нее — семья, бессонные ночи с малышами, борщи с котлетами для супруга. Как такое совместимо с ее творчеством, не понятно.

Три лапочки-дочки и работа тестомесом

— У меня три замечательные девочки — Николь, Алиса и Эмили. Доченьки как звездочки на небе моей судьбы, каждая упала в мои руки как дар, как радость. Конечно, были бессонные ночи, болезни — все, как у всех мамочек. Когда я их немного подняла с пеленок, поняла, что хочу выползти за стены нашего дома. Да и материально хотелось помочь мужу, который хоть и тащит нашу семейную лодку молча и даже с гусарской улыбкой, но ему одному ох как не просто справляться с такой, простите, девичьей командой.

Тут я начинаю понимать, что юной на вид Оксане точно больше 20-ти… Как же я этого не поняла сразу?

— С мужем познакомилась, когда училась в художественном училище, мне 18 лет было, представляете? Живем мы вместе — ой, сколько, сейчас посчитаю — около 20 лет, наверное. Половину срока мы любили друг друга без оформления брака, мне этот официоз не важен совершенно. Потом, скорее всего ради мамы, мы с Анрюшей (супругом) сподобились зарегистрировать наш брак, но все равно я уверена, что штамп в паспорте мало что решает в отношениях мужчина-женщина.

Оксана рассказала, что работу по специальности (она еще и компьютерный дизайнер по второму высшему образованию) сразу не удалось найти, и она пошла куда глаза глядят. И попала, как Алиса в Стране Чудес, в иной мир — предприятие VafelIte, которое изготавливает вафельные стаканчики для мороженого.

— Сначала я собирала на конвейере эти самые стаканчики, но работа утомляла своей однообразностью. Потом директор завода, посмотрев на мою скучающую мину, сказал: «А почему вы, Оксана, не тестомес?» Одним словом, я рискнула попробовать себя в новом качестве, очень быстро освоила специальное оборудование и весь техпроцесс. Труд тяжелый, но зато вдохновляющий и ответственный… За смену так урабатываюсь, что падаю с ног. А ночью (или днем после ночной смены) вскакиваю — и скорее за кисти берусь. Может, это болезнь?

Литовское детство и рижская юность

Оксана Мамонова — литовка по папе, у нее даже гражданство соседней страны. Язык она помнит с детства — с тех пор, когда жила в Вильнюсе. Дяди, тети, бабушка, отец — все говорили с ней на литовском языке.

— Так случилось, что родители расстались: папа остался в Литве, а мама уехала в Латвию вместе со мной. Но я так и осталась полулитовкой — иногда мне снится литовская музыка или литовская речь — словно я снова у бабушки на кухне или в детском саду. Помню сказку «Эгле, королева ужей», написанную по старинному сказанию Саломеей Нерис, а вот кто мне ее читал — не помню. Может, папа? Как бы я хотела его обнять… Но не будем об этом, ладно?

В Риге Оксана Мамонова пошла в 4-й класс и тут же прослыла «белой вороной». Девочку троллили одноклассники. За что? А просто потому, что была не такая как все, Королева Ужей...

— Сколько себя помню, я рисовала — на газетах, помадой по зеркалу, чернилами и красками — как получалось. А еще я шила-мастерила игрушки — из тряпочек, пряжи, бусинок, ниток… Первый мой котоящер был леопардового раскраса: с хвостом, рыжими глазами, усами, когтями — ух! Как человека творческого мама записала меня в художественную студию, где меня научили многому — например, светотени рисунка выстраивать, композицию видеть, перспективу... Одним словом, по окончании 9-го класса я поступила в училище, очень хорошее, оно и сейчас еще существует на Юрмалас гатве в Риге — Mākslas un mediju tehnikums.

Конкурс среди абитуриентов был просто сумасшедший, но я легко прошла вступительные экзамены по рисунку и живописи — без проблем. И если школа мне, откровенно, была в тягость, то тут я оказалась в своей среде, своем океане. Меня все любили, и я всех любила! Мне нравилось учиться у мастеров живописи, это то, о чем мечталось, наверное, еще с вильнюсской песочницы...

Картины как дети

Оксана закончила художественное училище и потом еще Балтийскую международную академию по курсу Digitālas vizualizācijas dizains. А потом, в 28 лет, она поняла, что ей нужны дети и они не заставили себя ждать — появились. Трое, друг за дружкой...

Параллельно быту и семейным заботам, Оксана писала картины и лепила (в прямом смысле) своих чудиков с грустными лицами, один другого любопытнее. Выставила свои работы на вернисаже Wings of Riga — и искренне  удивилась явному интересу посетителей к своим творениям.

— Знаете, один известный в Латвии человек и коллекционер сразу купил у меня картину, причем сообщил, что давно наблюдает за моим творчеством благодаря Инстаграму. И я поняла, что должна продолжать развиваться в своем творчестве, даже если совсем нет сил после рабочей смены и хлопот по дому. Не понимаю как, но когда я ныряю в свое Зазеркалье, откуда ни возьмись берутся и силы, и желание дышать красками и холстами. Картины — как дети, я их вынашиваю иногда и по 9 месяцев.

Мне нравятся глубоководные рыбы, которые как божественные амфибии несут маленького человека сквозь темные воды — куда-то к Свету. Смотрю на эти картины и понимаю, что мир еще дышит разумом, еще не захлебнулся в гное войн и национальных распрей. Есть вот такие странные рыбы и они буквально уводят все живое подальше от беды.

— Жизнь — это океан, — говорит Оксана. — Либо вы плывете, либо вы тонете. И первое — предпочтительнее.

…Согласитесь, необычная у меня сегодня героиня, которая сама, как та диковинная рыба, таинственная и волшебная. Оксана Мамонова — запомните это имя, посмотрите на ее картины и коточудиков хотя бы в интернет-галерее, и вы поймете, почему коллекционеры стали приобретать работы этой очень талантливой художницы.

Instagram

Людмила ВЕВЕРЕ

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:45 30.10.2025
В Латвии ожидается дождливая и тёплая ночь.
Bitnews.lv 7 минут назад
Люди снова начнут начнут гнать самогон — эксперты об акцизах
Bitnews.lv 57 минут назад
Когда Европа перейдёт на цифровой евро?
Bitnews.lv 1 час назад
Латвийские женщины избегают скриннига груди
Bitnews.lv 1 час назад
Латвийские творожные сырки пробились в Германию
Bitnews.lv 1 час назад
Юрмала: отставка мэра
Sfera.lv 2 часа назад
Латвия: за все траты ответит один
Sfera.lv 4 часа назад
Франция: Макрон взялся за сети
Sfera.lv 5 часов назад

В связи с расстрелом собак в Баусском крае уволен шеф муниципальной полиции (1)

Важно 14:48

Важно 1 комментариев

В связи с расстрелом собак в начале октября в Бауском крае уволен начальник муниципальной полиции Эгил Гайлис. Решение принято на основе промежуточного отчёта служебной проверки.

В связи с расстрелом собак в начале октября в Бауском крае уволен начальник муниципальной полиции Эгил Гайлис. Решение принято на основе промежуточного отчёта служебной проверки.

Читать
Загрузка

Те, кто должен был защищать: отцу и мачихе убитой Юстине увеличили сроки (1)

Важно 14:39

Важно 1 комментариев

В четверг, 30 октября, Латгальский окружной суд принял решение увеличить назначенное судом первой инстанции наказание Владимиру и Сандре Рейниковым по уголовному делу об убийстве семилетней Юстине. Срок тюремного заключения отца Юстине увеличен с 20 до 23 лет, а мачехи — с 17 до 20 лет. Обоим также назначен пробационный надзор на три года, пишет LSM+.

В четверг, 30 октября, Латгальский окружной суд принял решение увеличить назначенное судом первой инстанции наказание Владимиру и Сандре Рейниковым по уголовному делу об убийстве семилетней Юстине. Срок тюремного заключения отца Юстине увеличен с 20 до 23 лет, а мачехи — с 17 до 20 лет. Обоим также назначен пробационный надзор на три года, пишет LSM+.

Читать

Как однушка на селе: сколько должен каждый житель Латвии, если разделить госдолг на всех (1)

Новости Латвии 14:35

Новости Латвии 1 комментариев

По состоянию на конец июня этого года государственный долг Латвии в расчете на одного жителя составлял 10 600 евро, свидетельствуют данные Совета по фискальной дисциплине (СФД).

По состоянию на конец июня этого года государственный долг Латвии в расчете на одного жителя составлял 10 600 евро, свидетельствуют данные Совета по фискальной дисциплине (СФД).

Читать

Ринкевич вручал Путину майку, а Херманис ничем не лучше: Пуче прошёлся по «своим» (1)

Важно 14:16

Важно 1 комментариев

Публицист Армандс Пуче на pietiek.com прошелся своим пером по партии режиссера Алвиса Херманиса. 

Публицист Армандс Пуче на pietiek.com прошелся своим пером по партии режиссера Алвиса Херманиса. 

Читать

Сможет ли Россия взять Таллин, Ригу или Вильнюс за 24 часа? Варламов выпустил об этом фильм. ВИДЕО (1)

Важно 14:15

Важно 1 комментариев

Блогер Илья Варламов, которого в России заочно приговорили к восьми годам и штрафу в размере более 99,5 млн рублей за распространение «фейков» об армии и уклонение от обязанностей иноагента, выпустил на YouTube видео, которое озаглавил "Что, если Россия вторгнется в страны Балтии? | Война с Эстонией, Латвией, Литвой, дроны, мобилизация".

Блогер Илья Варламов, которого в России заочно приговорили к восьми годам и штрафу в размере более 99,5 млн рублей за распространение «фейков» об армии и уклонение от обязанностей иноагента, выпустил на YouTube видео, которое озаглавил "Что, если Россия вторгнется в страны Балтии? | Война с Эстонией, Латвией, Литвой, дроны, мобилизация".

Читать

Виктория Таран: «Мы не оставим вас одних — даже на перепутье неизвестности» (1)

Стабильности! 14:15

Стабильности! 1 комментариев

Как партия Stabilitātei! помогает тем, кого поставили перед выдворением

Как партия Stabilitātei! помогает тем, кого поставили перед выдворением

Читать