Уверена, что вскоре полотна моей собеседницы — ее волшебные зайцы, мудрый кот Мурр, хитрые деловые ежики — будут мечтой каждого уважающего себя коллекционера. Уже сегодня необычные работы Оксаны Мамоновой, которая всего пару раз мелькнула, как загадочная комета, на арт-выставках столицы, украшают дома людей, почувствовавших нерв ее огромного таланта художника.

Хрупкая, с глазами тревожной лани, молодая женщина с блестящими прядями волос, падающими на плечи свободно и легко, сидит напротив меня. Обращаю внимание на руки с тонкими пальцами, которые живут как бы отдельно от хозяйки: каждый жест ее руки волшебно многозначен.

Дверь в Зазеркалье

— Оксана, а что главное в художнике? — спрашиваю сразу о главном. Нет, ну честно, как возможно понять магию творчества? Вот на твоем холсте — зимородок, птичка такая. Сидит, клювик острый, каждое перышко — живое, окутанное дыханием приближающейся осени. Собирается в дальние края этот мудрый остроглазый Птиц, как выросший ребенок, улетающий зимовать на чужбину. Что его там ждет, добро или зло? Но, видя гордый поворот головы, думаю, все у него будет хорошо.

— Главное в художнике? — переспрашивает меня Оксана и по-детски пожимает хрупкими плечами. — Все и есть главное, кистью или карандашом водит мое сердце. Думаю, желание творить (неважно, как и что) идет от Неба, от Мирозданья, от Бога: есть люди, рождающиеся такими чудиками, понимаете? Невозможно не делать то, чем я занимаюсь, без кистей и красок для меня нет жизни. Могу не есть и не пить, только дайте мне побыть наедине с моими холстами...

Не понимаю таких людей — по-хорошему сумасшедших. Но стараюсь постигнуть, почему один, рисуя грозу, получает козу. А вот эта милая девушка, изображает вроде бы простого серого зайчика, но он получается почти генералом полей и царем мудрости. Как это возможно? Магия искусства, да. Я уже не говорю о тонкости ее письма, ее картины словно сплетены из янтарного средневекового кружева.

«Если только у тебя есть глаза, ты всюду увидишь сверкающие цукатные рощи, прозрачные марципановые замки — словом, всякие чудеса и диковинки» — эту строчку из сказки Эрнеста Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король» я бы отнесла к Оксане. Она именно такая.

— Зависаю в другом мире, когда рисую или леплю (у меня еще фигурки инопланетных существ с головами кошек рождаются просто семьями и космолетами), вдруг расцветает улыбкой, как у Моны Лизы, Оксана. — Меня окликают муж или дети, а я не слышу, я — не тут, я вне времени и пространства… Иногда я даже картошку, поставленную вариться, сжигала на плите — так уходила в Зазеркалье своих картин.

— Му-у-уж, де-е-ети? — удивляюсь я такому развороту в нашем разговоре. Мне казалось, что Оксана вроде феи мотыльков — порхает по своим волшебным кущам и творит. Но, оказывается, у нее — семья, бессонные ночи с малышами, борщи с котлетами для супруга. Как такое совместимо с ее творчеством, не понятно.

Три лапочки-дочки и работа тестомесом

— У меня три замечательные девочки — Николь, Алиса и Эмили. Доченьки как звездочки на небе моей судьбы, каждая упала в мои руки как дар, как радость. Конечно, были бессонные ночи, болезни — все, как у всех мамочек. Когда я их немного подняла с пеленок, поняла, что хочу выползти за стены нашего дома. Да и материально хотелось помочь мужу, который хоть и тащит нашу семейную лодку молча и даже с гусарской улыбкой, но ему одному ох как не просто справляться с такой, простите, девичьей командой.

Тут я начинаю понимать, что юной на вид Оксане точно больше 20-ти… Как же я этого не поняла сразу?

— С мужем познакомилась, когда училась в художественном училище, мне 18 лет было, представляете? Живем мы вместе — ой, сколько, сейчас посчитаю — около 20 лет, наверное. Половину срока мы любили друг друга без оформления брака, мне этот официоз не важен совершенно. Потом, скорее всего ради мамы, мы с Анрюшей (супругом) сподобились зарегистрировать наш брак, но все равно я уверена, что штамп в паспорте мало что решает в отношениях мужчина-женщина.

Оксана рассказала, что работу по специальности (она еще и компьютерный дизайнер по второму высшему образованию) сразу не удалось найти, и она пошла куда глаза глядят. И попала, как Алиса в Стране Чудес, в иной мир — предприятие VafelIte, которое изготавливает вафельные стаканчики для мороженого.

— Сначала я собирала на конвейере эти самые стаканчики, но работа утомляла своей однообразностью. Потом директор завода, посмотрев на мою скучающую мину, сказал: «А почему вы, Оксана, не тестомес?» Одним словом, я рискнула попробовать себя в новом качестве, очень быстро освоила специальное оборудование и весь техпроцесс. Труд тяжелый, но зато вдохновляющий и ответственный… За смену так урабатываюсь, что падаю с ног. А ночью (или днем после ночной смены) вскакиваю — и скорее за кисти берусь. Может, это болезнь?

Литовское детство и рижская юность

Оксана Мамонова — литовка по папе, у нее даже гражданство соседней страны. Язык она помнит с детства — с тех пор, когда жила в Вильнюсе. Дяди, тети, бабушка, отец — все говорили с ней на литовском языке.

— Так случилось, что родители расстались: папа остался в Литве, а мама уехала в Латвию вместе со мной. Но я так и осталась полулитовкой — иногда мне снится литовская музыка или литовская речь — словно я снова у бабушки на кухне или в детском саду. Помню сказку «Эгле, королева ужей», написанную по старинному сказанию Саломеей Нерис, а вот кто мне ее читал — не помню. Может, папа? Как бы я хотела его обнять… Но не будем об этом, ладно?

В Риге Оксана Мамонова пошла в 4-й класс и тут же прослыла «белой вороной». Девочку троллили одноклассники. За что? А просто потому, что была не такая как все, Королева Ужей...

— Сколько себя помню, я рисовала — на газетах, помадой по зеркалу, чернилами и красками — как получалось. А еще я шила-мастерила игрушки — из тряпочек, пряжи, бусинок, ниток… Первый мой котоящер был леопардового раскраса: с хвостом, рыжими глазами, усами, когтями — ух! Как человека творческого мама записала меня в художественную студию, где меня научили многому — например, светотени рисунка выстраивать, композицию видеть, перспективу... Одним словом, по окончании 9-го класса я поступила в училище, очень хорошее, оно и сейчас еще существует на Юрмалас гатве в Риге — Mākslas un mediju tehnikums.

Конкурс среди абитуриентов был просто сумасшедший, но я легко прошла вступительные экзамены по рисунку и живописи — без проблем. И если школа мне, откровенно, была в тягость, то тут я оказалась в своей среде, своем океане. Меня все любили, и я всех любила! Мне нравилось учиться у мастеров живописи, это то, о чем мечталось, наверное, еще с вильнюсской песочницы...

Картины как дети

Оксана закончила художественное училище и потом еще Балтийскую международную академию по курсу Digitālas vizualizācijas dizains. А потом, в 28 лет, она поняла, что ей нужны дети и они не заставили себя ждать — появились. Трое, друг за дружкой...

Параллельно быту и семейным заботам, Оксана писала картины и лепила (в прямом смысле) своих чудиков с грустными лицами, один другого любопытнее. Выставила свои работы на вернисаже Wings of Riga — и искренне удивилась явному интересу посетителей к своим творениям.

— Знаете, один известный в Латвии человек и коллекционер сразу купил у меня картину, причем сообщил, что давно наблюдает за моим творчеством благодаря Инстаграму. И я поняла, что должна продолжать развиваться в своем творчестве, даже если совсем нет сил после рабочей смены и хлопот по дому. Не понимаю как, но когда я ныряю в свое Зазеркалье, откуда ни возьмись берутся и силы, и желание дышать красками и холстами. Картины — как дети, я их вынашиваю иногда и по 9 месяцев.

Мне нравятся глубоководные рыбы, которые как божественные амфибии несут маленького человека сквозь темные воды — куда-то к Свету. Смотрю на эти картины и понимаю, что мир еще дышит разумом, еще не захлебнулся в гное войн и национальных распрей. Есть вот такие странные рыбы и они буквально уводят все живое подальше от беды.

— Жизнь — это океан, — говорит Оксана. — Либо вы плывете, либо вы тонете. И первое — предпочтительнее.

…Согласитесь, необычная у меня сегодня героиня, которая сама, как та диковинная рыба, таинственная и волшебная. Оксана Мамонова — запомните это имя, посмотрите на ее картины и коточудиков хотя бы в интернет-галерее, и вы поймете, почему коллекционеры стали приобретать работы этой очень талантливой художницы.

Людмила ВЕВЕРЕ