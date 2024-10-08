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«Остановите, надо выйти»: автобусы Rīgas satiksme перестанут останавливаться без просьбы пассажира

Редакция PRESS 8 октября, 2024 17:41

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LETA

С 19 октября на 20 автобусных маршрутах за пределами центральной части Риги вводится система "остановка по запросу". Это означает, что водитель будет останавливаться на такой остановке только в том случае, если пассажир вовремя выразит желание выйти, нажав на кнопку открытия двери, или встанет в заметном для водителя месте - например, у знака остановки на улице, сообщает Rīgas satiksme.

Для начала такая система будет внедрена на 20 автобусных маршрутах примерно на 300 остановках, однако в целом выявлено более 400 остановок, где такая система может быть введена. Как отмечают представители Rīgas satiksme, такая система уже работает во многих местах Европы и делает движение общественного транспорта более быстрым, сокращая время, проведенное на маршруте.

Тщательно проведенный мониторинг пассажиропотока, проведенный предприятием, в различных местах города позволил выявить остановки, которые в основном расположены в удаленных районах Риги или пригородах, где пассажиропоток небольшой, поэтому было принято решение о введении данной системы.

На остановке по запросу будет размещен специальный знак - символ поднятой руки на зеленом фоне. Знаки будут находиться на столбе остановки, над расписанием движения транспорта. На остальных остановках, где таких знаков нет, порядок проезда не изменится и останется таким же, как обычно.

Также этот знак будет присутствовать как в расписаниях движения транспорта, так и на экранах общественного транспорта вместе с информацией о маршруте, а также на веб-сайте с расписанием и в других местах. Информация об остановке по запросу будет также сообщаться в объявлениях в салоне транспорта.

На начальном этапе, пока водители и пассажиры адаптируются к новой системе, водители общественного транспорта будут следить за пассажиропотоком и останавливаться на остановке даже в том случае, если пассажир встанет у дверей, но не нажмет кнопку открытия двери.

В то же время такой порядок позволит пассажирам быстрее добираться до пункта назначения, поэтому пассажиров призывают не только приходить вовремя на остановку, но и подавать сигнал водителю о посадке или высадке - если вы находитесь в салоне, нажмите кнопку, чтобы водитель знал, что вы хотите выйти. А если вы ожидаете транспорт на остановке - будьте заметны и стойте в зоне видимости водителя.

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