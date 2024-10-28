«Осталось только масло заменить»: покупка подержанного авто обернулась кошмаром и проигрышным делом в суде

История началась в 2022 году, когда мужчина решил купить подержанный автомобиль. В интернете он увидел рекламу ООО AUTOCAPITAL PLUS, которое утверждало, что предлагает автомобили, прошедшие визуальную и техническую проверку и соответствующие требованиям Закона о дорожном движении. Это казалось важным, учитывая, что автомобиль – это серьезная покупка.

Все немного усложнялось из-за того факта, что у Раймонда не было нужной суммы, и он решил взять кредит. Поначалу ему в нем отказывали, так как у мужчины уже было два непогашенных кредита на имеющийся автомобиль, который уже не был в рабочем состоянии.

«Я накопил 4 000 евро. Этого должно было хватить на автомобиль, который я присмотрел в интернете. Осенью 2022 года я приехал в AUTOCAPITAL PLUS (далее – магазин). В торговом зале мне показали выбранный мною автомобиль. Вживую машина мне не понравилась. Рядом стоял другой автомобиль. Его цена была значительно выше. У меня не было достаточно денег, чтобы купить ее. Продавец предложил мне взять кредит. Я объяснил, что мне его не дадут из-за двух имеющихся. Сотрудник сказал, что у них есть деловой партнер, который, возможно, посодействует с кредитом», - делится своим опытом Раймонд.

Он был очень удивлен, когда кредит был выдан – это подтвердили в компании INCREDIT GROUP Ltd, представители которой ранее в телефонном разговоре отказались выдать кредит из-за двух уже имеющихся. Правда, было одно условие – что деньги будут немедленно перечислены на счет магазина. Все произошло быстро, я даже не успел внести свой взнос, как кредитор уже попросил меня прислать свидетельство о регистрации автомобиля, чтобы завершить оформление документов».

Раймонд продолжает: «Поверив рекламе продавца и приняв во внимание заявление магазина о том, что автомобиль безопасен на дороге и соответствует требованиям, я отправился в CSDD, чтобы подписать документ о покупке. Оставалось, по словам продавца, только заменить масло в двигателе.

По дороге в CSDD я заехал в автосервис для замены масла. И тут автоэксперты повергли меня в шок. Они указали на плохое состояние автомобиля. Машина была в очень плохом состоянии.

Все оказалось иначе...

На самом деле это самая тревожная часть этой истории. Поняв, что его обманули, мужчина сразу же захотел вернуть машину в магазин, но в тот день магазин уже был закрыт. Ему пришлось ждать до следующего утра.

«На следующий день я приехал и показал дефекты продавцу. Сотрудник сказал, что машина принадлежит мне и что, если я опишу дефекты в заявлении, то они устранят их. Юристы посоветовали мне не регистрировать автомобиль на свое имя, выяснить все технические дефекты, а затем потребовать их устранения. Если магазин этого не сделает, я имею право вернуть машину в магазин», - говорит Раймонд.

Магазину были представлены акты о дефектах. Уровень выхлопных газов значительно превышал допустимый.

Раймонд припарковал машину на стоянке магазина, передал ключи и документы сотруднику и в присутствии свидетеля сказал ему, чтобы магазин отремонтировал автомобиль и затем попытался продать его по справедливости. Однако вместо того, чтобы найти решение, продавцы в телефонном разговоре предупредили Раймонда, что «с машиной может что-то случиться».

«В магазине мне не сказали, каковы их условия, если я верну машину. Также в законодательстве нет условий, как вернуть товар, приобретение которого расходится с нормами закона. Я не расписывался за объект покупки, в законном порядке отказался от кредита. Объяснил по просьбе кредитора причину такого решения. Я также отправил доказательство - диагностику выхлопных газов», - объясняет покупатель.

Дело дошло до суда

Кредитор подал на Раймонда в суд, чтобы взыскать долг. Рижский окружной суд удовлетворил иск. Покупатель подал апелляцию, но не очень надеется, что ему повезет. Суд считает, что магазин не является стороной договора.

Раймонд хорошо знаком с законодательством: «Тот факт, что потребитель подписал договор под влиянием важного обмана (ст. 1445 Гражданского закона) и мошенничества (ст. 1459 Гражданского закона), не принимается во внимание. Моя единственная вина в этом обстоятельстве заключается в том, что я поверил рекламе магазина. Поверил, что закон обязателен для всех юридических лиц, в том числе и Закон о рекламе. Каждый день вот уже два года я жалею, что совершил такую ошибку».

Мужчина считает, что в системе масса несоответствий, потому что законодатель не предусмотрел, как облегчить жизнь потребителю в подобных ситуациях. Он спрашивает: «Почему законодатель - парламент - не может принять статью закона следующего содержания: „Если потребитель в результате недостоверной рекламы или обмана со стороны продавца или поставщика услуг заключил законную сделку вопреки своему желанию, такая сделка считается не состоявшейся“».



Как объясняет ситуацию Центр защиты прав потребителей?

Журналисты связались с Центром защиты прав потребителей (PTAC), чтобы выяснить, как ситуация выглядит с их стороны и действительно ли в законе есть лазейки. Ответ ведомства состоит из двух частей: одна касается кредита, другая – качества продукта.

Сначала о кредитном договоре: «Перед заключением любого кредитного договора (если он не подпадает под исключения, указанные в статье 8(4)(3) Закона о защите прав потребителей (ЗЗПП)) кредитор обязан оценить платежеспособность потребителя в соответствии с требованиями, указанными в статье 8 ЗЗПП - то есть получить достаточную информацию о доходах потребителя, существующих обязательствах, долгах и т. д., и рассчитать, какую часть дохода потребителя можно выделить на ежемесячные выплаты по кредитным обязательствам. Кроме того, кредитор должен получить информацию от потребителя в заполненной им кредитной заявке. Поэтому из полученной информации неясно, почему кредитор сначала отказал в кредите, а потом предоставил его. Неясно, правильно ли кредитор оценил способность потребителя погасить кредит.

Вероятно, суд рассматривал только причины самого обязательства, но мог не учесть, правильно ли кредитор оценил платежеспособность потребителя, а также тот факт, что кредит был выплачен автосалону и был ли он погашен кредитору при отказе от кредитного договора. При обжаловании потребитель может попросить суд оценить, имел ли кредитор право вообще предоставлять кредит - была ли правильно оценена платежеспособность потребителя.

Согласно статье 8 (4.5) ЗЗПП, «если кредитор предоставляет кредит потребителю, не оценив его способность вернуть кредит, кредитор не вправе требовать от потребителя уплаты более чем законных процентов за пользование денежными средствами, предоставленными по кредитному договору, и применять к потребителю средства усиления или компенсации (...)». Это означает, что в таком случае кредитор может взимать за пользование кредитом не более 6 % годовых. Статья 8(4.6) ЗЗППгласит, что иск должен быть подан в суд в течение трех лет с даты заключения кредитного договора. Однако следует отметить, что, если выяснится, что платежеспособность потребителя не была должным образом оценена, это не отменяет обязательства по погашению основного долга, если только не будет документально доказано, что сумма кредита уже была возвращена кредитору при реализации права на отказ от кредита».

Но какова другая часть этой истории с точки зрения PTAC? Что делать, если купленный вами товар оказался не таким, как было обещано?

«Если потребитель обнаружил, что приобретенный товар, в том числе подержанный автомобиль, не соответствует условиям договора, ему следует в первую очередь обратиться к продавцу. Если спор не удается разрешить в устной форме, потребитель должен обратиться к продавцу с письменным заявлением, в котором изложить обнаруженные недостатки и требования в соответствии со статьей 28 Закона о защите прав потребителей (ЗЗПП). В первую очередь потребитель имеет право на устранение недостатков или замену товара.

Случаи, когда потребитель имеет право на возврат денег или снижение цены, указаны в статье 28(5) ЗЗПП - например, если продавец не устранил несоответствие в разумный срок или не обменял товар на товар, соответствующий условиям договора.

В то же время при покупке товара, в том числе подержанного автомобиля, продавец обязан предоставить вам полную и достоверную информацию о товаре и его основных характеристиках.

Одновременно сообщаем, что 25 января 2023 года Верховный суд в кассационном деле № SKC-46/202 установил, что потребитель должен заявить и доказать, что товар не соответствует условиям договора и что это несоответствие стало очевидным в течение одного года с момента продажи товара, например, потому что он не имеет характеристик, оговоренных в договоре, или не подходит для использования, обычно ожидаемого от товара такого рода. Потребитель должен доказать только наличие несоответствия. Он не обязан доказывать причину несоответствия или вину продавца в несоответствии.

Если спор не разрешается, потребитель имеет право обратиться за помощью в Центр защиты прав потребителей или в суд. Из описания ситуации ясно, что потребитель имеет право обратиться в суд. Если потребитель не удовлетворен решением суда и считает его необоснованным, он имеет право обжаловать его в установленный срок.

В то же время мы обращаем внимание на то, что, согласно статье 1440 Гражданского закона, для признания юридической сделки действительной недостаточно, чтобы ее участники выразили свою волю, необходимо также, чтобы эта воля была сформирована свободно - без обмана, мошенничества или принуждения. Обращаем внимание на то, что вопрос о действительности договора решается в судебном порядке».